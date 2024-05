Kapitán Zlína Fantiš: To jsou rány do srdce. Sestup bych si vyčítal celý život

Vloni byl jeho vítězný gól v Pardubicích po vskutku nečekaném lapsu gólmana Florina Nity zásadním příspěvkem pro zlínskou záchranu. Tehdy ve 3. kole bojů ve Skupině o záchranu rozhodl Antonín Fantiš o výhře „ševců“ 2:1. O rok později se týmy potkaly ve válce o ligový život znovu, tentokrát Východočeši brali zaslouženou výhru 2:0. „Přijde mi to jako déjà vu, zase to zažíváme,“ ulevil si zlínský kapitán.

Nesete složité časy těžce?

„Hraju ligu nějakých šestnáct roků a podle mě víc než polovinu o záchranu. Možná jsem byl už v horší situaci, ale řeknu vám, že možná někdy dostanu infarkt, nevím, jestli vydržím do padesáti let, protože tohle jsou tak velký rány do srdce. Je to strašně těžký, ale já věřím, že prostě něco vyjde a otočí se to. Prostě to vím.“

Jako před rokem tady v Pardubicích?

„Přesně tak. Už jsem to říkal hodněkrát, říkám to do dneška: Co se má stát, to se stane. Minulý rok to byl gól shůry. To de facto ani nešlo dát a přesto mi to tam spadlo. Něco takového teď přesně potřebujeme.“

Je to pro vás těžší i tím, že jste kapitán? V klubu jste dlouho.

„Upřímně, je to o dost těžší, protože - samozřejmě - čas nejde zastavit. Jsem tady nějakou dobu, přestěhoval jsem se do Zlína, chci tady žít a moc mi na tom záleží. Pokud to nedopadne, budu si to vyčítat celý život.“

Zápas byl nervózní. Je to logické, že?

„Klukům jsem to říkal, mluvil jsem s nimi o tom v týdnu. Tahle fáze sezony je o hlavě, pro ni je strašně těžká. Normálně si člověk přihraje na pět metrů, dá správný centr, nebude to kopat do autu. A tady to najednou nepůjde. Já ty kluky vidím, znám mladé i nás zkušené, fotbal hrát umíme. Dneska jste viděli i Pardubice. V první půli kazily věci… Je to náročné, kdo to nezažil, těžko pochopí.“

Jak se s náporem vypořádat?

„Jediné, co nám pomůže je, že se prostě budeme rvát. Vyhrajeme jeden souboj, pak druhý, dáme jednu přihrávku, druhou, dáme gól. Pak to přijde, tlak z nás spadne a najednou to začne jít.“

Pomohou vám fanoušci? V Pardubicích jste měli plný kotel.

„Jsem za ně rád, v hlavě mám pořád minulý rok, kdy jsme to zvládli hlavně díky nim. Byli jsme už pod vodou, dýchali jsme brčkem, ale zvedli jsme se a dostali se nahoru. Zažívám to znovu, a tak doufám, že to nebude mít nešťastný konec.“

Jste poslední a příště hrajete v Karviné. Půjde o zásadní zápas?

„Každý se mě ptá, jestli to bude klíčové. Pro nás je ale každý klíčový, v Pardubicích byl také. My si to komplikujeme sami, navíc nám nenahrávají další výsledky. Můžeme se z toho dostat jedině sami, nikdo nám nepomůže.“