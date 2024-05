Jarolím: Překlenovací kouč? Koubek to nemyslel vážně. Šádek je pojistka

Někdo si bere překlenovací úvěr – a fotbalová Plzeň loni v létě trenéra. Alespoň to tak vypadalo, ostatně Miroslav Koubek tak sám sebe při návratu do klubu, s nímž získal titul, nazval. Jenže… „Je to lišák,“ usmívá se kouč Karel Jarolím. „Bylo to od něho chytré, vyhnul se i mediálnímu tlaku. Ale že by to myslel vážně, to určitě ne,“ je přesvědčen. Je si totiž jistý tím, že Koubek, jehož dobře zná, nehodlá jen tak pustit svůj flek někomu jinému. Trefa, nestalo se to ani po nástupu nových spolumajitelů a nebude to tak ani po konci úspěšné sezony: vždyť ve dvaasedmdesáti už podepsal nový roční kontrakt. „Byla by hloupost s ním smlouvu neprodloužit,“ míní Jarolím. Není to ale přece jenom v nějakém ohledu risk?