Slavia proti Baníku: smolař s 11 góly, Zafeiris mimo, Chytil jako Voženílek

Teprve podruhé v ročníku Christos Zafeiris proseděl celý zápas na lavičce náhradníků. Poprvé se tak stalo v listopadu v Olomouci, ale to bylo způsobené našvihaným program Slavie ve spojení se základní skupinou Evropské ligy. Podruhé se tak stalo včera proti Baníku. Nyní však není důvodem náročný herní režim. Jde o jasný vzkaz od trenérského štábu: potřebujeme tě lepšího, pracovitějšího a především produktivnějšího! Do hry šli postupně Jurečka, Zima, Tijani, Jurásek a Tecl. Norské „zlaté dítě“ mělo smůlu. Vzhledem k tomu, že tým na hřišti šlapal výborně, je prakticky jisté, že Zafeirise mine základní sestava v sobotním derby se Spartou.

Schranz překvapil patičkou

Otočil se s balonem, narazil si s Mojmírem Chytilem a patičkou nahrál před branku Václavu Jurečkovi. Ivan Schranz si před trefou na 3:0 dovolil. Což ovšem platilo celý zápas. Poprvé po zranění odehrál celých 90 minut. Dal gól, k tomu zapsal dvě asistence. Slovenský univerzál se stal mužem zápasu, deník Sport jeho výkon ohodnotil známkou devět. „Letos jsem byl víckrát zraněný, takže jsme rád, že jsem se do toho dostal docela rychle. Snad to bude pokračovat,“ řekl Schranz. „Znám ho velice dobře ze slovenské reprezentace, je velmi pohyblivý,“ přiznal Pavel Hapal, trenér ostravského celku. Stopeři hostů ho na křídle složitě zastavovali. „Snažím se hledat si volné prostory a dostat se do komfortní situace. Podařilo se mi skórovat a udělat nějaké body. Ale nejdůležitější je výhra,“ pravil skromně Schranz. Na startu nadstavby se dostal do ráže, využije ho Trpišovský i v derby?