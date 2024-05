Strach o Holeše! Po zákroku Tanka byl v bolestech, jak to s ním vypadá?

Zápas poklidně směřoval k jasnému vítězství Slavie, favorit vedl nad Baníkem 2:0, stadion se spokojeně pohupoval v rytmu, který udávali energičtí bubeníci z Tribuny Sever. Náhle stadion oněměl. Abdullahi Tanko v souboji o balon ošklivě došlápl na kotník Tomáše Holeše. Noha se zkroutila do nepřirozené polohy. Zpomalené televizní záběry nevypadaly vůbec hezky. Strach o jednoho z kapitánů „sešívaných“ paralyzoval Eden.

Klíčový stoper Slavie se svíjel na zemi, držel se za bolavé místo, zvednutou rukou přivolával okamžitou pomoc. Jako první u něj byl gólman Jindřich Staněk, také on emotivními gesty směrem k lavičce signalizoval, ať si lékařský štáb pospíší. Jindřich Trpišovský dramatickou scénu pozoroval velmi znepokojeně. Přijít o klíčového stopera před derby se Spartou, to by se rovnalo přírodní katastrofě…

Ze slávistické lavičky ihned vystřelil do rozcvičovací zóny náhradník David Zima. Mezitím videorozhodčí Marek Radina volal k přezkumu Tankova faulu hlavního sudího Ladislava Szikszaye. Konzultace u obrazovky trvala krátce. Červená karta!

„Překvapilo mě, že Tanko nejprve nedostal ani žlutou kartu, proto jsem to trochu řešil s rozhodčím,“ ulevil si slávistický trenér.

Ošetřovaný Holeš se po pár minutách v péči doktora postavil na nohy, David Douděra ukazoval vztyčeným palcem, že bude v pořádku. Auditorium vydechlo úlevou. Určitě i reprezentační trenér Ivan Hašek. Hlavně ale celá slávistická armáda.

„Chvilku před tím jsem si v hlavě propočítával, že Holy je na třech žlutých a že bych ho stáhl ze hřiště. A pak přijde tohle. Takové fauly, došlápnutí na nohu, jsou nejhorší možnou věcí. Strach jsem měl velký. Holy je jeden ze strašně důležitých dílů týmové skládačky.

Momentálně to nevypadá tak vážně, ještě ale pojede na vyšetření. Snad to dopadne dobře a Tom bude v pořádku.“

Spoluhráči také trnuli, aby se Holeš dal do kupy. „Dost se svíjel, což u Holyho není vůbec obvyklé. Bylo vidět, že trpí velkou bolestí. Vážně jsem měl strach, že půjde o dlouhodobé zranění. Jsem rád, že v zápase mohl pokračovat,“ pravil Ivan Schranz, hvězda utkání s jedním gólem a dvěma asistencemi.

Když Holeš v 69. minutě přenechal místo Davidu Zimovi, Eden povstal a hrdinovi tleskal.

Pro Tanka jde už o druhou červenou kartu proti Slavii v této sezoně. V posledním podzimním kole byl vyloučený za klasický blikanec. Nechal se vytočit a vrazil do Davida Douděry. Nyní se opět přimotal k maléru, byť šlo spíše o nešťastný zákrok.

„Situaci jsem ještě neviděl. Nevím, jestli to bylo na červenou. Přišlo mi, že dostupoval Holeše a přišlápl mu nohu. Těžko říct, jestli to byl úmysl, nebo jen shoda okolností. Ale naštvaný jsem, potřebovali jsme ho na další zápasy a je jasné, že na jeden, dva vypadne,“ kroutil hlavou trenér Pavel Hapal.

Byť Tanko není v jarní části v dobré formě, v příštím klíčovém zápase o čtvrté místo proti Mladé Boleslavi by se Hapalovi jistě hodil.