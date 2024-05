Trpišovský odložil mixér. Konec ligy je pro jiné hráče, zmínil. Na co narážel?

Po setkání s Olomoucí v devětadvacátém kole, kdy Slavia klopila oči po remíze 2:2, se děly věci. Trenérskému štábu došla trpělivost s některými hráči, o týden později v Hradci Králové Trpišovský masivním způsobem sáhl do složení základní sestavy, učinil šest změn a po vítězném utkání 2:1 na tiskové konferenci pronesl: „Z dnešku mám dobrý pocit,“ pochválil sebe i podřízené.

V dalším duelu, v prvním kole nadstavbové části, udělal jen jeden posun. V sobotu proti Baníku instaloval do základní jedenáctky oblíbence Jana Bořila na úkor Ondřeje Zmrzlého. Jinak zůstalo vše při starém. Efekt to mělo dokonalý. Slavia vyřídila Baník 5:0. Jednalo se o její nejvyšší jarní vítězství. A pozor, nešlo jen o výsledek. Vyjma situace ze 43. minuty, kdy za stavu 1:0 pro domácí hlavou spálil milionovou tutovku Matúš Rusnák, byla dominance sešívaných drtivá.

„Je to finále. Pokud hráči odvedou, co po nich potřebujeme, a zvládnou, co těžké play off zápasy přinesou, není důvod dělat změny. Konec ligy je jiný druh soutěže než celá sezona, je pro jiné hráče,“ zamyslel se Trpišovský po skládce Baníku.

Některým borcům se poslední věta jistě nečte dobře. Je evidentní na co slávistický trenér narážel. V některé hráče ztratil důvěru. Není těžké odhadnout, o koho jde. Christos Zafeiris se teprve podruhé proseděl celý zápas na lavičce. Mimo hru byl také Conrad Wallem. I z Václava Jurečky se stal náhradník a těžký život má i talentovaný Matěj Jurásek. „Potřebujeme stabilitu, nezahrát jen jeden zápas z pěti, ale čtyři až pět z pěti. A to zvládají hlavou a zkušenostmi jen někteří hráči. I proto je sestava postavena takto,“ vykládal trenér Slavie.

Slavia - Baník: Chytil efektně tečoval Douděrovu střelu za Markoviče, 2:0! Video se připravuje ...

Derby se Spartou je za dveřmi, pojďme si tedy personální složení jednotlivých formací rozebrat a zkusit načrtnout uvažování trenérské skupiny Slavie.

Začněme v bráně. Tam je všechno jasné, Jindřich Staněk je jednička. Defenzivní schéma se opět změnilo na trojici vzadu, což nutně neznamená, že stejné rozestavení zvolí Trpišovský i na Spartě. Nicméně Holeš a Vlček ze sestavy nevypadnou, dá se spekulovat o výměně Zimy za Ogbua, ale po posledních výkonech Nigerijce by to byl zbytečný hazard. Navíc je skvělým hlavičkářem. Proti Krejčímu a spol. přece takového hráče v sestavě mít musíte. Pojďme výš. Nad trávníkem vznášející se Oscar je jistota. Vedle něj se zabydlel zdravý Petr Ševčík, jemuž Trpišovský důvěřuje o desítky procent víc než Zafeirisovi. Na desítce pak Lukáš Provod, preventivně stažený ze hry po první půli zápasu s Baníkem.

„Lukáš měl problém se zadním stehenním svalem. Řešili jsme, jestli ho sundat hned, nebo až deset až patnáct minut po začátku druhé půle. Mohl by asi pokračovat, má fantastickou formu, ale potřebujeme ho na příští týden. Doufám, že bude v pořádku,“ vysvětlil Jindřich Trpišovský.

Křídla? Wingbeci? Schranz byl už podruhé v řadě skvělý. S Baníkem dal gól, na dva nahrál. Jen těžko si lze představit, že na Spartě začne z lavice. Trenér bude hledat místo pro Bořila, a jistě ho najde. V tříobráncovém systému se na pozici wingbeka cítí skvěle. Douděra je jistota. Stejně jako v útoku Chytil. Čili v sobotním hitu sezony proti Spartě by nepřekvapilo, kdyby vyběhla stejná sestava jako s Baníkem. Popřípadě vypolstrovaná stomilionovým Zimou.

Jak se měnila sestava Slavie Sestava proti Olomouci (2:2) Sestava proti Hradci (2:1) Sestava proti Baníku (5:0) Staněk Staněk Staněk Douděra, Ogbu, Zima, Bořil Vlček, Holeš, Ogbu, Zmrzlý Holeš, Ogbu, Vlček Zafeiris, Oscar Ševčík, Oscar Douděra, Ševčík, Oscar, Bořil Wallem, Jurečka, Jurásek Douděra, Provod, Schranz Provod, Schranz Chytil Chytil Chytil