Kozel oznámil konec v Liberci, Fila pálil pod dohledem šéfů Slavie

Trenér Luboš Kozel po sezoně nebude pokračovat na lavičce fotbalistů Liberce. Oznámil to na tiskové konferenci po porážce 0:2 v Teplicích v úvodním semifinále ligové nadstavbové skupiny o Evropu. Třiapadesátiletý kouč skončí na přání nového vedení, které do klubu přišlo na začátku dubna. Sport už dříve informoval, že jeho nástupcem se má stát Radoslav Kováč, který bojuje o záchranu s Pardubicemi. Zápas rozhodl host ze Slavie Daniel Fila, o dvougólovém náskoku pro odvetu rozhodl Filip Havelka.

Zápas přímo na Stínadlech sledovala i delegace z Edenu. Na sever se vydali po drtivé sobotní výhře nad Baníkem boss Slavie Jaroslav Tvrdík s trenérem Jindřichem Trpišovským. Překvapení? Ani ne, vždyť na straně domácích nastoupili v základu kmenoví hráči Slavie Daniel Fila a Albert Labík. O zájmu sešívaných o některé liberecké hráče v čele s Lukou Kulenovičem se hovoří nahlas už déle.

Oba zmínění útočníci byli vidět, ale kdo mohl dorazit na zápas až do druhé půle, nic by se nestalo. Fotbal se začal hrát až po změně stran. Daniel Fila si v 56. minutě navedl míč a z 23 metrů svou pumelicí nedal Bačkovskému šanci. „Chtěl bych říct, že jsem nemyslel na to, že jsou na tribuně pánové Tvrdík a Trpišovský, ale bylo to těžké. Poslední dny jsem myslel na hodně věcí."

Hostům se nedařilo dostat do tlaku. Branku sklářů ohrozil doslova Kulenovič. Chorvatský dlouhán se snažil sprintem dostihnout dlouhý pas zprava Denise Višinského, ale potkal se v plné rychlosti jen s tyčkou Ludhovy kasy. Na Stínadlech to jen zahučelo a v permanenci byli zdravotníci. Lukaku z Podještědí sice opouštěl čtvrt hodiny před koncem hřiště na nosítkách, ale zvednutým palcem dával najevo, že ten střet možná vypadal hůře, než jak to ve skutečnosti bylo. Po utkání se nám ale povedlo oslovit lékaře libereckého klubu, který nám řekl ke stavu hráče aktuální informace několik minut po konečném hvizdu.

„Luka byl a je při vědomí, jen je tam výpadek paměti. Nepamatuje si tu chvíli nárazu. Uděláme mu CT. Má také hematomy v oblasti spánkové krajiny a tržnou ránu v oblasti ucha.“

V závěru měl Slovan několik zajímavých šancí i bez Kulenoviče, na jehož místo přišel Filip Horský. Jenže bravurně chytal Richard Ludha, jež si vyšlápl na několik střel hostů v poslední desetiminutovce. A otřepané klišé, když nedáš, dostaneš, zase jednou platilo, když v nastavení parádní střelou z dálky upravil na 2:0 střídající žolík Filip Havelka.

Hořký první duel semifinále pro liberecké barvy podtrhnul kouč Luboš Kozel na tiskové konferenci, kdy potvrdil svůj konec v klubu po sezoně. „Spekulace se v médiích objevují delší dobu. Po sezoně končím, vím to už nějaký čas. Všichni o tom píšou, je mi záhadou, jak se to dostalo ven. Už nemá cenu chodit kolem horké kaše. Týmu jsem to řekl už před časem. To pro mě bylo nejdůležitější. Teď jsem to chtěl říct i veřejně,“ má jasno Kozel a doplnil, kdy se jeho konec v Liberci upekl. „Bylo to po zápase s Plzní. Měli jsme před Slováckem a nechtěli jsme šířit nějaké informace. Navíc mám smlouvu i na další rok v momentě nějakého výsledku. Takhle jsem už ale věděl, na čem jsem. Snažím se pochopitelně dojet sezonu nejlíp, jak to jen jde. Mrzí mě, že jsme se nedostali do té šestky, ale ani dnes nám nepřálo moc štěstí.“

Kozel poukázal na fakt, že Liberec měl opticky mírnější převahu, ale Teplice se pochlapily v efektivitě a dvě krásné trefy Fily a Havelky rozhodly. „Před každým zápasem na hráče apeluji, aby se snažili o střelbu ze střední vzdálenosti. Před tímto zápasem jsem to trochu zlehčil, že ty naše zakopnuté míče v Plzni už našli, takže můžou znovu střílet z dálky. Tentokrát i díky skvělým fanouškům byly ty góly odměnou. Pořád je to ale jen jeden zápas a víme, že nás v Liberci nečeká snadná odveta,“ hodnotil „poločas“ semifinálové bitvy domácí kouč Zdenko Frťala.