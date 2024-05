Vyškolená Boleslav v Plzni. Šulc byl výborný, Koubek chválil skauty

Hrají klíčovou fázi sezony, hrají o možnost proniknout do letní kvalifikace evropských pohárů. To, co předvedla Mladá Boleslav v Plzni, ale bylo trestuhodné. Zpackaným začátkem odevzdala první nadstavbový duel favoritovi, který bez větších problémů zvítězil 3:0 a svého soupeře dokonale vyškolil. Středočeši zůstávají ve skupině o titul pátí za Baníkem, do Ostravy pojedou za týden s nutností uspět.

V klíčových momentech vynikal Pavel Šulc. Snadno se uvolňoval na pravé straně po rychlých kombinacích, snadno se dostal do gólových akcí. Stejně jako před týdnem s Teplicemi servíroval balony svým parťákům. V desáté minutě otevřel skóre Cadu, o dvě minuty později zvýšil Cheick Souaré a bylo po zápase. Šulc měl prsty i v třetí domácí brance, kdy dobře zakombinoval s Caduem, jenž naservíroval balon dobře naběhnutému Chorému.

Plzeň si v klidu došla pro tři body, kterými si jen utvrzuje už jistou bronzovou příčku v lize. Zvítězila potřetí za sebou při celkovém skóre 9:0, před finále MOL Cupu se Spartou nabírá velmi slušnou formu. Na západě Čech v krátkém rozmezí pohořel postupně Zlín, Teplice a nyní člen elitní šestky.

„Třetí výhra po sobě s výsledkem tři nula, to nás samozřejmě těší. Jsem spokojený s tím, jak to mužstvo uchopilo. Dával jsem velký zřetel na to, aby nedošlo k neprofesionálnímu přístupu. Mužstvo chválím, využilo také dobrou herní pohodu,“ ocenil plzeňský trenér Miroslav Koubek.

Soupeř to modročerveným barvám hlavně v první půli významně ulehčil. Jen těžko se chápe, jakým způsobem Boleslav přistoupila ke klíčové pasáži zápasu. Přitom v Plzni hrála o hodně - v případě výhry mohla poskočit na čtvrtou „pohárovou“ příčku před Baník, takhle bude muset uspět za týden v Ostravě, pokud se chce přiblížit Evropě.

Trenér David Holoubek se mohl u lajny uvztekat, ještě před poločasem sáhl ke dvěma změnám v sestavě. Dolů šli Jakub Fulnek a John Solomon, oba úvod zápasu vůbec nechytli. O poločase vyhnal kouč Boleslavi ze hřiště ještě další dva „kusy“ – Vasila Kušeje a Daniela Marečka nahradili Lamin Jawo a Antonín Vaníček.

„Trošku jsme změnili ráz utkání, dostali se do šancí, které bohužel neproměnili. Soupeř byl v dnešní formě nad naše síly. Plzni musím k výkonu a výsledku poblahopřát. My si to ještě zanalyzujeme a připravíme se na další utkání,“ hodnotil zápas boleslavský trenér David Holoubek.

Po bodově nulovém výkonu se snažil působit pozitivně, nechtěl otevřeně kritizovat přístup hráčů nebo třeba aktuální formu reprezentačního adepta Vasila Kušeje, který čeká na gól od loňského listopadu. „Očekáváme od všech ofenzivních hráčů ta nejlepší čísla, to je jejich práce. Snažíme se na tom pracovat v tréninku, věřím, že to ještě ukážeme. Dva inkasované góly s psychikou týmu logicky zacloumají, přinesou neklid do týmu, to je normální stav,“ dodal Holoubek.

Plzeň až do finálového souboje o trofej v MOL Cupu proti Spartě (středa 22. května) víceméně nemá o co hrát, tím pádem hledají hráči motivaci v drobnostech – třeba v počtu nul pro Martina Jedličku (statistiku gólmanů FORTUNA:LIGY vede se 13 čistými konty), případně v trofeji pro krále střelců, kde ztrácí Pavel Šulc s patnácti trefami jeden gól na Václava Jurečku ze Slavie.

Plzeň - Mladá Boleslav: Šulc se opět protáhl po pravé straně, vedení zvýšil Souaré, 2:0 Video se připravuje ...

„Od něj to byl výborný zápas. Prezentoval se v dobré formě, přibývají mu kanadské body, je to naše velká opora. Škoda, že dal branku z ofsajdu. Když jsem ho střídal, neřekl nic, ale mrzelo ho, že se netrefil, aby mohl dohonit Jurečku. My ale musíme přemýšlet jinak,“ poznamenal Koubek.

Velmi dobře se předvedli na krajích hřiště zahraniční hráči. Cheick Souaré i Cadu vstřelili branky a předvedli spousty dalších zajímavých akcí. „Jak se na levé straně prezentuje Souaré, to je nádhera. Musím pochválit naše skautské oddělení, že o něm nepochybovalo,“ zdůraznil plzeňský kouč. „Cadu v posledních týdnech trošku znervózněl. Měl jsem s ním rozhovor, vysvětlil mu, že není důvod k panice, že patří mezi hráče, na kterých to stavíme. Dneska zareagoval dobře,“ ocenil.

Plzeňský tým směřuje k velkému finále se Spartou a v aktuální formě vypadá v ideální pohodě. „Efektivita Plzně je monstrózní,“ smekl klobouk Holoubek.