Sparta na Slovácku: střelci jedou, do derby „komplet“. Dá si Svědík pauzu?

Video se připravuje ... Boj o ligový titul jde do finále a Sparta je k obhajobě loňského prvenství zase o kousek blíž. V neděli vyhrála na Slovácku 4:2, skvělý zápas odehrál dvougólový Jan Kuchta. Trenéra Briana Priskeho může těšit také to, že ani jeden z devíti ohrožených hráčů se nevykartoval před klíčovým derby se Slavií. Co ještě zápas Letenských v Uherském Hradišti nabídl?

Rozjetá Sparta Čtyři zápasy, patnáct gólů. Tři na Bohemians, čtyři proti Olomouci, Baníku a čerstvě i na Slovácku. Sparťanský útok šlape, tentokrát kapitán Ladislav Krejčí doplnil dvougólového Jana Kuchtu a chytře skórujícího Lukáše Haraslína. „To je fantastické. Máme útočnou kvalitu,“ liboval si trenér Brian Priske. „Celá jejich útočná trojice nám dělala obrovské problémy. Kuchta neustále nabíhá, Birmančevič s Haraslínem si chodí níž, čímž se roztahuje prostor,“ komentoval domácí zadák Daniel Holzer. Navíc střelci byli kreativní. Kuchta se trefil padáčkem, Haraslín „messiovskou“ ranou pod nohy zadák a na přední tyč. „Když si navedete obránce na střed, otevře se mu prostor mezi nohama. Nejsem obránce, ale když někdy na tréninku blokuju střely, taky se snažím zakrýt zadní tyč,“ popisoval slovenský reprezentant. Pak pochválil kumpána Kuchtu: „To je jeho klasické zakončení. Na tréninku to gólmani moc nemají rádi. Dvakrát to famózně vyřešil. Když dáte lob z dostatečné dálky a balon chytí správnou výšku, brankář s tím asi nemůže nic dělat. Těší nás, že nám to teď padá.“ Slovácko - Sparta: Kuchta utekl do sóla a přeloboval Fryštáka. Senzační gól, 0:1 Video se připravuje ...

Do derby v plné palbě To nebezpečí nešlo pominout. Sparta měl před duelem na Slovácku celkem devět hráčů s vykřičníkem u žlutých karet. Kdyby dostali další, nemohli by nastoupit v sobotním derby se Slavií. Přesto jich sedm poslal Brian Priske do základu, další dva střídali. Nevyautoval se ani jeden, napomínaný byl pouze Adam Karabec. „Samozřejmě to v hlavě máte, ale na hřišti nesmíte kalkulovat a vypustit souboj. Kalkulování se většinou nevyplácí. Kdyby někdo dostal kartu a nemohl by příště hrát, jsou za ním další hladoví hráči, kteří chtějí hrát. Máme pětadvacet, sedmadvacet vyrovnaných kluků. Každopádně jsme moc rádi, že se nikdo nevykartoval a trenér Priske má k dispozici kompletní mančaft,“ vykládal Lukáš Haraslín, jeden z mála neohrožených. „Abych se přiznal, tak jsem o tom s nimi ani nemluvil, neptal jsem se jich, takže vám nemůžu říct, jak se cítili pod hrozbou. Pro nás to byl nejdůležitější zápas, dnes, v tuhle chvíli. Nemysleli jsme na sobotu a na derby,“ doplnil ho šéf Priske. Sparťanská děkovačka po výhře na Slovácku • Foto Michal Beránek (Sport)

Co bude s Vitíkem? Nehrál už minulý týden proti Olomouci, rovněž na Slovácku ho v základní sestavě nahradil Asger Sörensen. Martin Vitík dál kurýruje poraněný kotník. „V týdnu to bylo s jeho tréninkem nahoru dolů, ne všechno absolvoval a v sobotu, když jsme vyjížděli na Moravu, tak nebyl připravený, aby cestoval s námi. Věřím tomu, že bude pro derby k dispozici,“ řekl Brian Priske. V pořádku by měl být Jan Kuchta, jehož na konci první půle drsně dojel soupeř Filip Vecheta. „Honzy jsem se ještě po zápase neptal, jak se cítí, ale s ohledem na to, že pokračoval v utkání i po tom souboji, tak je to asi O.K. Nevím, možná si říkal o nějakou pozornost,“ usmál se Priske. Brian Priske si užívá vítězství na Slovácku • Foto Michal Beránek (Sport)

Svědíkovi chyběla rvavost Šílenou sérii osmi zápasů bez výhry před sebou táhne Slovácko, zvyklé na úplně jiná, pozitivnější čísla. Historická éra trenéra Martina Svědíka má vyvrcholení, které se nedaří. Tým z Uherského Hradiště naposledy vyhrál na začátku března v Karviné, od té doby sbírá jen remízy a porážky. Těch je víc (3-5). „Jaro máme špatné, jsme vůbec rádi, že jsme se dostali do šestky,“ hlesl kouč Svědík, který po sezoně v klubu na vlastní přání končí a podle všeho si dá od trénování na nějaký čas pohov. „Čekal bych, že se proti Spartě budeme rvát ještě víc, budeme agresivnější. V tomto jsem viděl rezervy. Měli jsme strašně moc ztrát ve středu hřiště. Přitom jsem hráčům říkal, že můžeme hrát s čistou hlavou, není na nás tlak,“ dodal. Slovácko - Sparta: Haraslínova střela s jemnou tečí překonala Fryštáka, 1:3 Video se připravuje ...