Krejčí jako Ramos? Chytila měl pustit, ale nechtěl mu ublížit, tvrdí experti

Ten moment vypadal nehezky. Hrozivě. Zatraceně nebezpečně. Sparťanský kapitán Ladislav Krejčí během prvního poločasu pražského derby svedl vzdušný souboj s Mojmírem Chytilem, po němž to vypadalo, že slávistický útočník může mít těžce pochroumanou ruku, zavánělo to dokonce zlomeninou. Střet vzbudil obrovskou vlnu emocí hlavně u fanoušků červenobílých barev, kteří v tom ze strany Krejčího viděli jasný úmysl. „Některé situace jsou z jeho strany na hraně, ale není typ, který by chtěl ublížit,“ říká bývalý obránce i sportovní ředitel Sparty Tomáš Požár, jenž byl spolu s někdejším slávistickým záložníkem Radimem Nečasem hostem iSport TV studia.

Stalo se to na konci první půlhodiny. Míč po vysokém nákopu brankáře Jindřicha Staňka mířil na polovinu domácích. Krejčí k němu měl nejprve blíž, ale Chytil se před něho dokázal napasovat. Krejčí se zahákl za jeho ruku a ta se při pádu nepřirozeně prohnula. Teprve pak ji letenský stoper pustil, to už se však Chytil svíjel v bolestech. Nebyl to vůbec hezký pohled, kolem Chytila se seběhli jeho spoluhráči, Krejčí to pozoroval s balonem u boku.

To, co zarazilo, bylo, jak dlouho Krejčí kanonýra Slavie držel. Na sociálních sítích se dokonce objevilo srovnání, že se zachoval jako Sergio Ramos, který ve finále Ligy mistrů v roce 2018 mezi madridským Realem a Liverpoolem „zlikvidoval“ kanonýra Mohameda Salaha. Jak to tedy vypadalo na Letné, kde nešetrný zákrok odnesl slávistický snajpr? „Bylo evidentní, že Láďa věděl, že ho drží, že ho nechtěl pustit. Držel ho déle, než bylo potřeba, pak se to ještě vyvinulo blbě, že mu na ruku padnul,“ popisuje kontroverzní moment Požár. „Šli do souboje stejně, pak Krejčí Chytilovu ruku podržel déle,“ dodává Nečas. „První obrázky vypadaly špatně, mysleli jsme si, že to bude hroší, že už se do zápasu nevrátí. Zaplaťpánbůh, že se vrátil.“

Ani jeden z expertů si však nemyslí, že by za tím stála Krejčího snaha způsobit svému sokovi zranění, vyřadit ho ze hry. „Určitě si nemyslím, že by v tom byl nějaký záměr,“ tvrdí Nečas. „Vědomě zranit hráči ruku ve fotbale je ve fotbale dost těžké. Takže si nemyslím, že v tom byl nějaký úmysl,“ domnívá se Požár. Ten Krejčího poznal coby sportovní ředitel ve Zbrojovce Brno, odkud obránce či defenzivní záložník před pěti lety přestoupil do Sparty. „Některé situace jsou z jeho strany odehrané na hraně, je to moc i na mě. Ale jsem přesvědčen o tom, že to není typ, který by šel na hřiště s tím, že by chtěl někomu vědomě ublížit nebo ho zranit,“ opakuje.

Podívejte se na VIDEO, jak hosté iSport TV studia Tomáš Požár a Radim Nečas hodnotí Krejčího kontroverzní zákrok, výkon v derby i kariérní rozvoj.