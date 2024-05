Svědík odkryl svou budoucnost: Čeká mě operace… V Plzni dostal červenou

Kde hledat příčiny porážky?

„To, co nás provází prakticky celé jaro, se nám stalo v i v začátku utkání v Plzni. Přežili jsme dvě šance domácích, pak soupeři skoro sami připravíme branku. Vydra snadno prošel přes čtyři hráče do šestnáctky a Šulc to dohrál. Pak šel náš výkon nahoru a pramenil z toho náš gól na 1:1. Chleba se lámal při obrovské šance Jurošky, mohl to dohrát do prázdné. Ale také Plzeň měla šance. Dokázali jsme srovnat, o to víc mě mrzí, že v nastavení prohrajeme gólem z penalty. Další gól na 2:4 už ani nepočítám, otevřeli jsme to. Dokresluje to naši herní nepohodu, dostáváme moc laciných branek, pak mužstvo nemá sebevědomí a ani vůli na to, aby podobné zápasy lámalo. Navíc máme hodně zraněných, dneska musel odstoupit Daníček. Skoro žádný zápas jsme na jaře nehráli se stejnou obranou, pořád to musíme měnit. Pro nás to jsou komplikace.“

Konec jste hodně prožíval a od rozhodčího dostal červenou. Co se u laviček stalo?

„Logicky se mi nelíbila penalta. Ale to bychom museli dostávat červené všichni. Musí být stejný metr na každého. V podstatě jsem neřekl nic sprostého. Rozhodčí ode mě nemůže čekat, že v zápase nebudu mít emoce, budu zticha a bude mi jedno, že dostaneme gól. Bohužel jsem kartu dostal a nic s tím neudělám. Ale nikdy mi nebude jedno, že prohraju v devadesáté minutě.“

Na pohárové čtvrté místo ztrácíte čtyři body. O co hraje Slovácko v závěrečných třech kolech nadstavby?

„Na poháry naše šance výrazně klesá. Ale dostali jsme se do nejlepší šestky, i když jsme měli katastrofální jaro. Naopak jsme měli skvělý podzim, díky kterému jsme prošli do Skupiny o titul. Řekli jsme si, že můžeme hrát bez tlaku na sebe. Buď to půjde, nebo ne. Buď si to zasloužíme a půjdeme za tím, nebo zápasy vypadají tak, jako se Spartou nebo dneska v Plzni. Je to o kvalitě a možnostech, jaké jsou v silách našeho týmu. Trošku mi v něm chybí emoce. Nejsou tam ambice, není tam vůle. Na jaře se to navíc u nás sešlo tak, že chybí forma u našich klíčových hráčů plus k tomu přibývají zranění.“

Na Slovácku končíte, ale mluvilo se o vás v souvislosti s Baníkem. Už jste se rozhodl, zda budete v létě pokračovat?

„Jasno v tom mám určitě, dám si zdravotní pauzu. Sedmého srpna jdu na operaci s kolenem, aby mě to pak nelimitovalo ve zdravotním stavu. Na operaci potřebuju klid, nechci začínat angažmá ve stresu, to na zdraví nepřidá. Chci vyřešit tohle a být připravený na další kroky v kariéře.“

Máte radost, že na Slovácku dostávají větší prostor mladí hráči?

„Těší mě, že nastupují. Ale někteří si musí uvědomit, že cesta nahoru je tvrdší, ve špičkovém fotbale se žádá daleko víc. Pokud se mladí chtějí někam dostat, musí podávat lepší výkony, aby se o ně zajímaly jiné kluby. Když chtějí mít ambice, tak musí ještě přidat. Na Slovácku to není to o tom, že by mladí hráči nedostali šanci, ale víte dobře, že to máme složené spíš ze starších. Ale Juroška, Vecheta, Kohút už hrají delší dobu. Stavíme sestavu podle toho, jaké máme hráče a jakou mají výkonnost. Bude hrát ten, kdo je lepší.“