Předplatné

Hapal se sešel se Sigmou a v Baníku končí! Brabec ho řešil i s fanoušky. Šance pro Dvorníka?

Trenér Baníku Pavel Hapal
Trenér Baníku Pavel HapalZdroj: ČTK
Trenér Baníku Pavel Hapal
Trenér Baníku Pavel Hapal během duelu ve Zlíně
Brankář Jáchym Šerák z Pardubic v souboji s Christianem Frýdkem
Ostravský kouč Pavel Hapal a jeho budějovický protějšek Pedro Resende
V hlavičkovém souboji v pokutovém území Baníku se nejvýš vyšplhal mladík Marek Havran
Trenér Baníku Pavel Hapal během úvodního ligového duelu
Zklamaný Pavel Hapal se svým realizačním týmem po porážce v Ďolíčku
11
Fotogalerie
Michal Kvasnica
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (11)

Baník hlásí změnu! Trenér Pavel Hapal v Ostravě skončil. Podle informací iSportu v pátek v Olomouci absolvoval schůzku s představiteli Sigmy a vše spěje k tomu, že se po letech vrátí na Andrův stadion. Hlavním koučem Baníku by se mohl stát Josef Dvorník, který aktuálně vede druholigovou rezervu.

Bylo to veřejné tajemství, které už po konkrétních dotazech příliš nerozporoval ani sám Pavel Hapal. Zájem „jeho“ Olomouce sílil, do toho krize rozprodaného Baníku, nespokojení fanoušci a nakonec i docela dusno uvnitř klubu.

Resumé je takové, jaké iSport predikoval už v létě: Hapal během říjnové reprezentační pauzy na Bazalech po třech letech končí.

„Zabývali jsme se tou situací opravdu intenzivně od utkání ve Zlíně, nechtěli jsme udělat unáhlený krok a i s Pavlem jsme to probírali ze všech stran. Zvažovali jsme společně několik dalších možných variant řešení aktuální situace, ale po několikadenních jednáních jsme dospěli k závěru, že bude lepší, když se naše cesty rozejdou. Vydáme se jiným směrem a dáme kabině nějaký nový impuls, který je už možná po třech letech zapotřebí,“ uvedl pro klubový web šéf sportovního úseku Baníku Luděk Mikloško.

Přesun na Hanou

Situace se pohnula v posledních dnech, spíš hodinách. Hapal podle redakčních zdrojů v pátek v olomoucké restauraci kousek od svého bydliště absolvoval schůzku s Alešem Škerlem, který teď v Sigmě po konci Ladislava Mináře zastřešuje sportovní úsek.

A tak nějak všechno směřuje k jeho plynulému přesunu ze Slezska na Moravu. Ve finále to může být elegantní řešení pro všechny strany. 

Vyřešit trenéra však musí Baník, jehož majitel Václav Brabec s výkonným ředitelem Michalem Bělákem se sešel v týdnu s fanoušky a odpovídal na všemožné otázky. Mimo jiné i na tu související s novým koučem. 

Mohl by se jím stát Josef Dvorník, tomu se daří v druholigové rezervě FCB. Vzhledem k tomu, že ho management nepustil do Košic, se takový posun vyloženě nabízí. Baník ale má ještě i další variantu. „O nástupci Pavla Hapala a složení nového realizačního týmu se jedná,“ napsali Ostravané v tiskové zprávě.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1182123:1126
2Slavia1174022:825
3Jablonec1173116:824
4Olomouc115339:618
5Zlín1153314:1218
6Plzeň1144320:1316
7Liberec1144315:1316
8Karviná1150617:1615
9Bohemians104339:1015
10Hr. Králové1134417:1913
11Baník112458:1310
12Teplice1123612:189
13Ml. Boleslav1023515:249
14Slovácko111466:137
15Dukla111468:177
16Pardubice1114611:217
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (11)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů