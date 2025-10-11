Hapal se sešel se Sigmou a v Baníku končí! Brabec ho řešil i s fanoušky. Šance pro Dvorníka?
Baník hlásí změnu! Trenér Pavel Hapal v Ostravě skončil. Podle informací iSportu v pátek v Olomouci absolvoval schůzku s představiteli Sigmy a vše spěje k tomu, že se po letech vrátí na Andrův stadion. Hlavním koučem Baníku by se mohl stát Josef Dvorník, který aktuálně vede druholigovou rezervu.
Bylo to veřejné tajemství, které už po konkrétních dotazech příliš nerozporoval ani sám Pavel Hapal. Zájem „jeho“ Olomouce sílil, do toho krize rozprodaného Baníku, nespokojení fanoušci a nakonec i docela dusno uvnitř klubu.
Resumé je takové, jaké iSport predikoval už v létě: Hapal během říjnové reprezentační pauzy na Bazalech po třech letech končí.
„Zabývali jsme se tou situací opravdu intenzivně od utkání ve Zlíně, nechtěli jsme udělat unáhlený krok a i s Pavlem jsme to probírali ze všech stran. Zvažovali jsme společně několik dalších možných variant řešení aktuální situace, ale po několikadenních jednáních jsme dospěli k závěru, že bude lepší, když se naše cesty rozejdou. Vydáme se jiným směrem a dáme kabině nějaký nový impuls, který je už možná po třech letech zapotřebí,“ uvedl pro klubový web šéf sportovního úseku Baníku Luděk Mikloško.
Přesun na Hanou
Situace se pohnula v posledních dnech, spíš hodinách. Hapal podle redakčních zdrojů v pátek v olomoucké restauraci kousek od svého bydliště absolvoval schůzku s Alešem Škerlem, který teď v Sigmě po konci Ladislava Mináře zastřešuje sportovní úsek.
A tak nějak všechno směřuje k jeho plynulému přesunu ze Slezska na Moravu. Ve finále to může být elegantní řešení pro všechny strany.
Vyřešit trenéra však musí Baník, jehož majitel Václav Brabec s výkonným ředitelem Michalem Bělákem se sešel v týdnu s fanoušky a odpovídal na všemožné otázky. Mimo jiné i na tu související s novým koučem.
Mohl by se jím stát Josef Dvorník, tomu se daří v druholigové rezervě FCB. Vzhledem k tomu, že ho management nepustil do Košic, se takový posun vyloženě nabízí. Baník ale má ještě i další variantu. „O nástupci Pavla Hapala a složení nového realizačního týmu se jedná,“ napsali Ostravané v tiskové zprávě.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|11
|8
|2
|1
|23:11
|26
|2
Slavia
|11
|7
|4
|0
|22:8
|25
|3
Jablonec
|11
|7
|3
|1
|16:8
|24
|4
Olomouc
|11
|5
|3
|3
|9:6
|18
|5
Zlín
|11
|5
|3
|3
|14:12
|18
|6
Plzeň
|11
|4
|4
|3
|20:13
|16
|7
Liberec
|11
|4
|4
|3
|15:13
|16
|8
Karviná
|11
|5
|0
|6
|17:16
|15
|9
Bohemians
|10
|4
|3
|3
|9:10
|15
|10
Hr. Králové
|11
|3
|4
|4
|17:19
|13
|11
Baník
|11
|2
|4
|5
|8:13
|10
|12
Teplice
|11
|2
|3
|6
|12:18
|9
|13
Ml. Boleslav
|10
|2
|3
|5
|15:24
|9
|14
Slovácko
|11
|1
|4
|6
|6:13
|7
|15
Dukla
|11
|1
|4
|6
|8:17
|7
|16
Pardubice
|11
|1
|4
|6
|11:21
|7
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu