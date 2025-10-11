Haaland opět řádil, Norové jsou blízko MS. Portugalské trápení, Ronaldo nedal penaltu
Norští fotbalisté v kvalifikaci na mistrovství světa deklasovali 5:0 Izrael i díky dalšímu hattricku Erlinga Haalanda a zvýšili náskok v čele skupiny I. Útočník Manchesteru City navázal na střelecký koncert ze zářijového utkání proti Moldavsku, kde se pěti trefami podílel na vítězství 11:1.
Po šesti kvalifikačních zápasech má Haaland na kontě 12 branek a je suverénně nejlepším střelcem evropské části bojů o světový šampionát. Bilanci v národním týmu si vylepšil na 51 gólů v 46 utkáních.
Haaland mohl otevřít skóre už v páté minutě, kdy kopal penaltu, ale Perec ji chytil. Kvůli předčasnému vběhnutí izraelských hráčů do vápna dostal norský kanonýr možnost pokutový kop opakovat, tentokrát poslal míč na druhou stranu, gólman však jeho úmysl znovu vystihl.
Zápasu předcházely protesty kvůli válce v Pásmu Gazy. Před sídlem parlamentu i stadionem v Oslu se sešly stovky propalestinských demonstrantů. Utkání proto provázela zpřísněná bezpečnostní opatření.
Izraelci po zářijové porážce 4:5 s Itálií inkasovali podruhé za sebou pět gólů a v tabulce jsou třetí právě za týmem z Apeninského poloostrova, který porazil 3:1 Estonsko.
Italy poslal do vedení v úvodu zápasu Kean, ale po 15 minutách musel střídat kvůli zranění. Útočník Fiorentiny se trefil ve čtvrtém zápase kvalifikace po sobě, což se v italské reprezentaci povedlo jen třem hráčům. Druhou branku Itálie přidal do poločasu Retegui, který chvíli předtím neproměnil penaltu. Po přestávce se trefil ještě střídající Esposito. Estonci snížili, když brankář Donnarumma neudržel centrovaný balón, čehož využil dorážející Sappinen.
Svěřenci trenéra Gennara Gattusa ztrácejí na Norsko šest bodů, mají však zápas s Izraelem k dobru.
Ronaldo nedal penaltu, stoprocentní Španělé
Portugalsko porazilo 1:0 Irsko gólem v první minutě nastavení a vede skupinu F s náskokem pěti bodů před Maďarskem. O jedinou branku se postaral hlavou z bezprostřední blízkosti záložník al-Hilálu Neves. V 75. minutě promarnil příležitost dát 142. gól v reprezentaci a znovu posunout svůj rekord Cristiano Ronaldo, ale nařízenou penaltu neproměnil. Čtyřicetiletý útočník mířil doprostřed branky, kde nechal nohu gólman Kelleher a skvěle zasáhl.
Stoprocentní bilanci ve skupině E potvrdili Španělé, kteří porazili 2:0 Gruzii. První gól v kvalifikaci zaznamenal útočník Pino, na jehož trefu po změně stran navázal Oyarzabal. Záložník Realu Sociedad se letos podílel na 10 gólech národního týmu, což je druhý nejvyšší počet ze všech evropských hráčů po Haalandovi.
Na druhé místo skupiny se posunuli Turci, kteří zvítězili v Bulharsku 6:1 po vyrovnaném prvním poločase 1:1. Dvě branky dal Yildiz.
Albánci vyhráli prestižní duel v Srbsku 1:0. O jediný gól zápasu se postaral Manaj, jehož střela z voleje zpoza vápna skončila v síti. Albánie si před Srbskem upevnila druhé místo ve skupině K s náskokem čtyř bodů. Srbové však mají zápas s Andorrou k dobru.
Andorra vybojovala v šestém kvalifikačním utkání první bod. S Lotyšskem remizoval 174. tým žebříčku FIFA v Rize 2:2. V předchozích pěti zápasech Andořané nedokázali dát ani jeden gól a na posledním místě skupiny K mají skóre 2:12.
Outsidera poslal v 33. minutě překvapivě do vedení dvaatřicetiletý obránce San Nicolás, který se v 94. reprezentačním zápase trefil poprvé. Domácí skóre otočili po brankách Zelenkovse a Gutkovskise z penalty. O remíze rozhodl rovněž premiérovým reprezentačním gólem další andorrský bek Olivera.
V kvalifikačním zápase dokázala Andorra bodovat poprvé od předloňského září, kdy v boji o mistrovství Evropy remizovala bez branek s Běloruskem.
Kvalifikace MS 2026 - evropská část:
Skupina E:
Elche: Španělsko - Gruzie 2:0 (1:0)
Branky: 24. Pino, 64. Oyarzabal.
Sofia: Bulharsko - Turecko 1:6 (1:1)
Branky: 13. Kirilov - 52. a 56. Yildiz, 11. Güler, 49. vlastní Popov, 65. Celik, 90.+3 Kahveci.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|3
|3
|0
|0
|11:0
|9
|2
Turecko
|3
|2
|0
|1
|9:9
|6
|3
Gruzie
|3
|1
|0
|2
|5:5
|3
|4
Bulharsko
|3
|0
|0
|3
|1:12
|0
Skupina F:
Budapešť: Maďarsko - Arménie 2:0 (0:0)
Branky: 56. Lukács, 90.+4 Gruber.
Lisabon: Portugalsko - Irsko 1:0 (0:0)
Branka: 90.+1 Neves.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Portugalsko
|3
|3
|0
|0
|9:2
|9
|2
Maďarsko
|3
|1
|1
|1
|6:5
|4
|3
Arménie
|3
|1
|0
|2
|2:8
|3
|4
Irsko
|3
|0
|1
|2
|3:5
|1
Skupina I:
Oslo: Norsko - Izrael 5:0 (3:0)
Branky: 27., 63. a 72. Haaland, 18. vlastní Khalaili, 38. vlastní Nachmias.
Tallinn: Estonsko - Itálie 1:3 (0:2)
Branky: 76. Sappinen - 4. Kean, 38. Retegui, 74. Esposito.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Norsko
|6
|6
|0
|0
|29:3
|18
|2
Itálie
|5
|4
|0
|1
|15:8
|12
|3
Izrael
|6
|3
|0
|3
|15:16
|9
|4
Estonsko
|6
|1
|0
|5
|6:16
|3
|5
Moldavsko
|5
|0
|0
|5
|3:25
|0
Skupina K:
Riga: Lotyšsko - Andorra 2:2 (1:1)
Branky: 41. Zelenkovs, 55. Gutkovskis z pen. - 33. San Nicolás, 78. Olivera.
Leskovac: Srbsko - Albánie 0:1 (0:1)
Branka: 45.+1 Manaj.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Anglie
|5
|5
|0
|0
|13:0
|15
|2
Albánie
|6
|3
|2
|1
|6:3
|11
|3
Srbsko
|5
|2
|1
|2
|4:6
|7
|4
Lotyšsko
|6
|1
|2
|3
|4:8
|5
|5
Andorra
|6
|0
|1
|5
|2:12
|1