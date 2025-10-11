Hašek na Faerech: Hrát na 90 procent tady nestačí. Zima zůstal v Česku, co umělka?
PŘÍMO Z TÓRSHAVNU | V pátek abnormální plískanice, v sobotu skoro až azuro. Vítejte na Faerských ostrovech, krajině ovcí a tuze proměnlivého počasí. A taky umělé trávy. Na ni v Tórshavnu v neděli (18:00) vyběhnou čeští reprezentanti k předposlednímu utkání kvalifikace o mistrovství světa. Svěřencům trenéra Ivana Haška stačí k jistotě druhého barážového místa bod. „Půjdeme vyhrát!“ slíbil kouč.
S jakou sestavou?
„Hráči, kteří hráli víc než poločas proti Chorvatsku, měli v pátek jen regenerační a rehabilitační trénink. Ani nebyli na hřišti. Poprvé jdou v sobotu, podle toho pak zvážíme, v jakém jsou stavu. Věřím, že budou k dispozici všichni, kteří tady jsou.“
A kdo není?
„Zima zůstal v České republice.“
Budete zohledňovat umělou trávu i při skládání sestavy? Někomu může rychlý a přesný povrch vyhovovat, jinému ne.
„Umělka samozřejmě je specifické hřiště, ale nesmíme se vymlouvat. Jakmile se nám dostane do hlavy, že je tady umělka... Ne! Je to pro oba stejné. Zvykneme si, i když v pátek jsme byli na vedlejším hřišti, protože sem nás nepustili. Na hlavním je trošku jiná tráva, musíme na jednom tréninku podle přihrávkových cvičeních zjistit, jaké jsou odskoky míče. Musíme se přizpůsobit a vyhrát. Nebylo by dobré cokoli svádět na terén.“
A bude to tedy hrát roli v tom, koho pošlete do hry?
„Částečně. Uvidíme, jak se na to kdo adaptuje. Někteří hráči na umělce můžou mít i zdravotní problém. Únava u některých může být cítit, ale to teprve uvidíme v sobotu večer a v neděli dopoledne. Hrubou představu o sestavě máme, doladíme to podle zdravotního stavu.“
Podle výšky taky? Faeřané mají nebezpečné standardky, což potvrdili i v březnu v Hradci.
„Je to jedna z nejsilnějších zbraní soupeře, stejně tak protiútoky. Hrají v rozestavení 5-4-1, jsou velmi dobře konsolidovaní, špatně se do nich dostává. Každou možnost využívají na rychlý protiútok nebo na to, aby udělali standardku. To jsou rány. Kopou je přímo do brány, aby to někdo protečoval. Z každé pozice na polovině soupeře to lítá do vápna. Dlouhé auty taky. Tři velcí stopeři mají sílu, Vatnhamar je jeden z nejnebezpečnějších hráčů v celé kvalifikaci vůbec. Má skoro nejvíc zakončení, takže se musíme vyvarovat zbytečných faulů, autů, ztrát.“
Všiml jste si, že po výhře 4:0 nad Černou Horou tady panuje euforie? Místní vtipkují, že vyhrají mistrovství světa, nemůže být přehnaný optimismus vaší výhodou?
„To se ukáže až po zápase. Jsou na vlně, třináct zápasů neprohráli o více než gól, teď vyhráli dvakrát za sebou poprvé v historii. Věří si. My se musíme soustředit na sebe. Když podáme stoprocentní výkon, věřím, že vyhrajeme.“
Jste favorit, docela rozdíl oproti čtvrtku s Chorvatskem, že?
„Můžete mít nějakou představu před zápasem, ale realita na hřišti je pak kolikrát jiná. Přeju si jedno – a kluci to vědí. Věřím, že půjdeme do zápasu s cílem vyhrát. Uděláme, co budeme moct. Ale musím říct, že to bude velmi náročný zápas. Jestli bude hrát někdo na devadesát procent, tak to nepůjde. Nebude to stačit. Musí to být na sto. Jakékoli maličké podcenění, nedohranost nebo nechání prostoru zavání nebezpečností soupeře. Musíme si dávat bacha, abychom neudělali nějakou zbytečnou chybu.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Chorvatsko
|5
|4
|1
|0
|17:1
|13
|2
Česko
|6
|4
|1
|1
|11:6
|13
|3
Faerské ostrovy
|6
|3
|0
|3
|8:5
|9
|4
Černá Hora
|6
|2
|0
|4
|4:13
|6
|5
Gibraltar
|5
|0
|0
|5
|2:17
|0