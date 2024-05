Kouč Zlína: Srdce funguje, teď zapojit hlavu. Útočníci? Největší problém

Vnímáte po remíze velkou úlevu? Byli jste v Karviné na pokraji porážky.

„Kluci za tím šli, chtěli to. Srdce je dobré, ale je potřeba mít tam trošinku i hlavu. Možná z přemíry snahy jsme opouštěli prostory, které opouštět nechceme a kde je soupeř nebezpečný. Vzhledem k průběhu je to skvělý výsledek, ale rodil se těžko. Vždycky je co zlepšovat a napravovat. Tlak na hráče a na nás všechny je velký. Snažíme se dělat maximum, abychom to zvládli. Někdy to nevychází, v Karviné to vyšlo. Věřím, že ve čtvrtek budeme proti Budějovicím víc přemýšlet hlavou, nejen srdcem.“

Zkušeného Lukáše Bartošáka, autora obou branek, jste si šetřil na lavičce jako žolíka do druhé půle?

„Vuky (Vukadin Vukadinovič) měl drobné zranění. Chtěli jsme ho dát od začátku. Nevěděli jsme, jak dlouho vydrží. Taky se potvrdilo, že jeho noha nebyla úplně dobrá. Proto šel v poločase dolů. Luky to zvládl fantasticky. De facto nám ten zápas zachránil. Jsem za něj rád, protože v Karviné hrál a vrátil se sem dvěma góly.“

Na konci sezony vás trápí forma útočníků, díru často lepíte stoperem Jakubem Černínem. Je to problém?

„Neříkám, že Kenneth (Ikugar) odehrál špatný zápas. Bojoval, uhrával míče. Ale servis ze stran nebyl tak přesný, centry nelítaly do jeho prostor. Ano, naši útočníci se neprosazují. To je největší problém. Gólů od nich padá strašně málo. Jsem rád za Žakyna (Filipa Žáka), který zase naskočil, udělal dva tři souboje, zmatek v šestnáctce a z toho padl ten vyrovnávací gól. Super, že se vrací i on. Velmi dobře obstál i David Tkáč, který hrál od první minuty skoro po čtyřech měsících. Trošku jsme ho hodili do vody a nevěděli jsme, jak dlouho vydrží. Zvládl to, snažil se. Že se něco nepovede, to je normální. Po tak dlouhé době se musí vrátit lehkost, herní praxe. David je náš klíčový hráč, který může rozhodovat zápasy.“

Mrzí vás, že už jste po výhře Pardubic prakticky ze hry o umístění na třináctém místě, které znamená jistou záchranu bez baráže?

„Šance je vždycky. Pořád je ve hře devět bodů. My se teď koncentrujeme na zápas s Budějovicemi.“