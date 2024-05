Rozjetý Šulc: střelec před vlčáky, v létě do Evropy? Cena může být…

Pavel Šulc dojíždí mimořádný ročník. Z hlediska statistik i herního přínosu pro tým vylétl mezi absolutní ligovou špičku. Kdo by řekl, že zvládne 18 gólů a povede střelecké pořadí. V sobotu si výrazně pomohl hattrickem proti Slovácku a odtrhl se od ostatních útočných vlčáků.

„Jsem hrozně šťastný. Chorasovi děkuju, že mi penaltu nechal,“ vyprávěl po povedeném představení se Slováckem. Třetí branku slavil dopředu s roztaženýma rukama ála Tomáš Rosický – při brejku utekl z půlky a zakončoval do opuštěné branky. „Zaslouží si to, celý tým mu to přeje, lidé ho tady mají rádi. Na koncovce pracuje, zvedá se mu sebedůvěra. Také mu pomáhají spoluhráči, třeba Tomáš Chorý,“ zmínil po sobotní výhře trenér Miroslav Koubek.

Šulc senzační vedení mezi střelci může udržet. Drží dvougólový náskok na Václava Jurečku (16), v závětří jsou ještě Mojmír Chytil (15) a Veljko Birmančevič (14). Teoreticky ještě do konečného pořadí může promluvit Jan Kuchta (13), ostatní už reálnou šanci na střeleckou korunu tři kola před koncem nadstavby nemají. Šulc vládne i celkovému pořadí v metrice iSport index, kde po hattricku se Slováckem vyhrál poslední víkendové kolo.

Výkony 23letého křídelníka logicky pozorně sledují na mezinárodní scéně. Na Šulce jezdí do Plzně pravidelně evropští skauti. V notýscích mají jméno 23letého českého reprezentanta červeně podtržené. Podle informací Sportu