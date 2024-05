Rozjetý Birmančevič: Tohle je moje pravá tvář, můžu udělat velkou kariéru

Trenér řekl, že jste byli pod tlakem. Že podle toho zápas vypadal. Berete to také tak?

„Já to beru tak, že na mě leží nějaká odpovědnost, nejenom na mě, ale i na Lukáši Haraslínovi, na Honzovi Kuchtovi, protože prostě každý od nás očekává to, že budeme střílet góly, že budeme rozhodovat zápasy, že budeme připisovat další a další asistence. Samozřejmě, že pod tlakem jsou i další hráči v týmu, ale prostě jsme to my tři, od koho se očekávají góly.“

Jak tlaku čelíte?

„Všichni viděli Honzu Kuchtu, jakým způsobem sprintoval směrem do defenzívy. Já jsem se o to snažil taky. Má to efekt, že ostatní hráči vidí, jak pracujeme pro tým a myslím si, že je to ovlivní. Má to nějaký vliv jak na záložníky, tak i na obránce.“

Jste nejproduktivnější hráč ligy. V čem vám česká soutěž vyhovuje?

„Není to tak dávno, nějakých pět nebo šest let, co jsem hrál třetí ligu v Srbsku. Myslím, že sem mě dovedla moje srbská, balkánská mentalita, moje odolnost, touha ukázat, co všechno dokážu. Myslím, že mi před sezonou nikdo nevěřil, že můžu střílet tolik gólů, že můžu mít takové číslo asistencí. Myslím, že to, co teď předvádím, je moje pravá tvář, díky níž můžu udělat velkou kariéru v některém ze špičkových klubů v top pěti evropských ligách.“

Je mistrovská korunovace blízko, daleko?

„Sparta je klub, který vyhrál hodně titulů, pohárů, je to vidět. Je předurčená pro tyto zápasy, pro rozhodující utkání. Z toho vyplývá, že se budeme dívat jen sami na sebe. Bylo by skvělé vyhrát poslední tři zápasy, které nás čekají - mít titul i trofej v poháru.“

Vyloženě jste si užíval oslavy s fanoušky. Je to tak?

„Fanoušci si uvědomili, jak důležitý je to zápas, že je potřeba nás povzbudit, protože jsme měli v sestavě čtyři až pět nových hráčů oproti utkání proti Slavii. Přitom je těžké, když vám vypadnou jeden nebo dva… V tom zase hrála důležitou roli mentalita kluků, kteří čekají na svou šanci, ukázali, že mohou nastoupit. Ověřili jsme si, že potřebujeme všechny hráče v kádru. Podpora fanoušků je pro mě důležitá, je to pro mě speciální.“

Budete sledovat společně se spoluhráči zápas Slavie s Plzní?

„Nevím. Musím se zeptat. (usmívá se)“