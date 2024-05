Sparta proti Baníku: Bimančevič je král, podpora Karinenovi. Co červená?

Počkat na středeční plzeňskou pomoc na Slavii nebo zdolat o víkendu jediný schod - a titul zůstane na Letné. Sparta je tuze blízko po obhajobě, protože ve třetím nadstavbovém kole překonala doma ostravský Baník (2:1). Co vyprodaný zápas ukázal?

Sparta - Baník: Birmančevič dorazil do sítě Kuchtovu ránu, 1:0!

Sparta - Baník: Birmančevič dorazil do sítě Kuchtovu ránu, 1:0!

„Sparta je klub, který vyhrál hodně titulů, pohárů, je to vidět. Je předurčená pro tyto zápasy, pro rozhodující utkání. Z toho vyplývá, že se budeme dívat jen sami na sebe. Bylo by skvělé vyhrát poslední tři zápasy, které nás čekají - mít titul i trofej v poháru,“ vykládal po Baníku Veljko Birmančevič.

Pokud Sparta vyhraje v sobotu v Mladé Boleslavi, stane se mistrem. Oslavy však může rozjet už ve středu večer, a to v případě slávistické ztráty v utkání s třetí Plzní. I to je reálné, Viktoria Slavii v sezoně porazila už dvakrát.

„Stal se z něj přirozený lídr. Bere na sebe odpovědnost, má čísla, góly i asistence. I když má občas rezervy směrem do obrany, dává nám hodně energie,“ velebil křídelníka sparťanský trenér Brian Priske.

Veljko Birmančevič zase ukázal extratřídu, už je na šestnácti brankách, na jaře jich nasázel devět. „Myslím, že mi před sezonou nikdo nevěřil, že můžu střílet tolik gólů, že můžu mít takové číslo asistencí. Myslím, že to, co teď předvádím, je moje pravá tvář, díky níž můžu udělat velkou kariéru v některém ze špičkových klubů v top pěti evropských ligách,“ prohlásila letní posila z Toulouse.

Ostravského soka sestřelil dvěma brankami, navíc jej v úniku fauloval Patrick Kpozo a rozhodčí Ondřej Pechanec jej poslal do kabiny. Červená karta byla jedním ze zásadních momentů utkání, protože Baník nehrál vůbec zle.

„Jsme s Kaanem, hodně na něj myslíme. Tyhle dny jsou pro něj těžké z lidského hlediska, poznamenalo ho to,“ řekl kouč Brian Priske. „Může být hrdý, co dokázal, jak nám pomohl. V sezoně odehrál padesát zápasů za Spartu i reprezentaci. Musí se soustředit na rehabilitaci, Bude s námi v tréninkovém centru. Je to součást fotbalu, ostatní jsou připravení zaskočit. Věřím, že se vrátí silnější,“ doplnil.

Finský boss středu hřiště Spartě proti Baníku scházel. A bude i dál. Kaan Kairinen má po zákroku Ivana Schranze v derby zlomený kotník, už v neděli absolvoval operaci. Pauza by se měla natáhnout na měsíce. Na jeho místo naskočil norský reprezentant Markus Solbakken.

Červená? Frydrych úplně nesouhlasil

Baník stejně jako na Slavii pochopil, že bez jednoho hráče na pražská „S“ nestačí. Před víc než týdnem v Edenu oslabil mužstvo Abdullahi Tanko, tentokrát se Patrick Kpozo natlačil na unikajícího Birmančeviče a svalil ho k zemi. Rozhodčí Ondřej Pechanec k němu přiběhl a červenou kartou ho vyřadil ze hry. „Z toho, co jsem slyšel, je to přísná červená. Za mě by se takový zápas měl rozhodovat spíš na hřišti,“ řekl stoper ostravského celku Michal Frydrych.

Trenér Petr Hapal situaci bezprostředně po utkání nekomentoval, ještě ji neviděl. „Bylo tam víc chyb. Měli jsme standardku a byli zajištění jen jeden na jednoho. Měli jsme v tom prostoru být ve více hráčích. Je to škoda,“ smutnil. Po vyloučení přišel okamžitý trest, Birmančevič rozhodl.