Koubek: Poučka na finále poháru. Penalta? Něco tam asi nesedělo, tečka

Co stojí za nevydařeným úvodem?

„Fotbal je o chybách… Prvních pět minut jsme do zápasu vstoupili dobře, byli nebezpeční. Ale udělali jsme chybu, propadli na pravé straně a soupeř toho využil. Mimochodem, Oscar byl dneska skvělý, naprosto rozdílový hráč. Vzápětí jsme dostali nešťastný gól z dálky, pak je to těžké, nepovedený začátek náš výkon ovlivnil. Slavia do nás šlapala, měla obrovskou energii, byla intenzivnější agresivnější, lepší v presinku i represinku. Dostali jsme se do hry kolem 30. minuty, do konce poločasu jsme tam měli dobrou pasáž, dalo se s tím něco udělat. Měli jsme tam hodně rohů i centrů, ale gól z toho nevydolovali. Dneska šlo všechno proti nám, ale Slavia byla lepší a zaslouženě vyhrála.“

Jak jste viděl odvolanou penaltu po zákroku Ogbua na Mosqueru?

„Nemám čas zkoumat video během zápasu, na to koukají asistenti. Byla tam taková trma vrma. Rozhodčí říkal, že viděl faul, ale penaltový zákrok to asi nebyl, když to VAR vrátil. Ale proč to zkoumáme sedm minut? Něco asi nebylo v pořádku, proč sedm minut? Něco tam nesedělo, tečka.“

Sparta o víkendu musí uspět v Boleslavi, aby získala titul, vy proti Baníku víceméně o nic nehrajete. Může to ovlivnit středeční finále MOL Cupu?

„Pane redaktore… Kdyby Sparta získala dneska titul, pokud ho získá v sobotu nebo by ho měla získat až poslední ligový víkend, bude hrát ve středu v Plzni stejně. Nastoupí s nejvyšší motivací a úsilím udělat trofej. My nebudeme spekulovat, komu situace nahrává a komu ne. Připravíme se na favorita na Spartu. Ta nebude ovlivněná spekulacemi, přijede motivovaná, ať bude, nebo nebude mistrem.“

Stačil by dnešní výkon na pohárovou trofej proti Spartě?

„Určitě ne, naše nastavení nebylo úplně dobré. Úvod nás ovlivnil, srazilo nás to. V takové chvíli, kdy dostanete dva rychlé góly, jste dole. Hrabat se z toho proti výborně hrající Slavii, to není lehké.“

Poslouží prohra jako poučka na středeční finále?

„Možná máte pravdu. Bylo potřeba si sednout a vrátit se na evropskou intenzitu. Vyhrávali jsme v poslední době dost zápasů, to nás taky mohlo trošku uspat. Sáhli jsme si zase na Evropu, Slavia předvedla velice dobrý a intenzivní způsob hry. Taková konfrontace nám před finále neuškodí, můžeme se z toho třeba i poučit.“

Měl být Ogbu potrestaný za zákrok na Mosqueru v úvodu utkání?

„Díval jsem se včera na televizi… (naráží na červenou pro obránce Baníku Kpoza po zákroku na sparťanského útočníka Birmančeviče) Dál to nekomentuju.“