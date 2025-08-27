MOL Cup ONLINE: Liberec hraje v Brandýse, Rokycany čelí Boleslavi. V akci i kluby z Brna

Předplatné

Fotbalisté Liberce se radují z gólu
Fotbalisté Liberce se radují z góluZdroj: ČTK / Petrášek Radek
Zbědovaní fotbalisté Mladá Boleslavi vstřebávají výprask 0:5 od Plzně
Zbrojovka porazila Chrudim 1:0
Zadumaný trenér Slovanu Radoslav Kováč
Martin Pospíšil v dresu Artisu
Fotbalisté Mladé Boleslavi se radují z hattricku Solomona Johna
Liberec v duelu na hřišti Zlína
Brno v 6. kole prohrálo s Prostějovem 1:2
Fotbalový MOL Cup nabízí ve středu opravdu nabitý program. O postup do dalšího kola domácího poháru hraje rovnou sedm týmů z nejvyšší soutěže. Liberecký Slovan se představuje v Brandýse nad Labem. Bohemians nastupují do zápasu v Hostouni. Mladou Boleslav na svém hřišti hostí senzace sociálních sítí z Rokycan. Startují rovněž Karviná, Slovácko, pražská Dukla, Zlín i druholigoví brněnští rivalové Zbrojovka a Artis. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

