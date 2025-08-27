Bez zraněných opor a oproti Slavii či Plzni o „drobné“. Sparta i tak touží v Rize uspět
PŘÍMO Z RIGY | Opravdu si nepřijde na velké peníze, obzvlášť ve srovnání s minulou sezonou. Přesto fotbalová Sparta touží procpat se do ligové fáze Konferenční ligy. „Hráči chtějí ukázat kvalitu na této velké scéně. Je to dobré pro jejich hodnotu,“ naznačil trenér Brian Priske. A k tomu potřebují uhájit ve středu večer v Lotyšsku náskok dvou gólů z domácího utkání proti Riga FC. Letenští jsou favorité, byť počítají ztráty klíčových tváří.
Jak sparťané postupovali kvalifikací Konferenční ligy, měnilo se i prostředí, v němž se každý druhý týden objevili. To jde dokázat na úrovni tiskového centra, tedy místnosti, do které trenér Brian Priske vstoupí za doprovodu jednoho z hráčů ihned po příjezdu na stadion.
V úterý musel projít pár metrů po zastaralém a zatuchlém koberci na balkoně kryté haly, kde bylo obrovské hřiště s umělým povrchem. Na první dobrou to nevypadalo jako zázemí klubu, který momentálně vede nejvyšší lotyšskou soutěž.
Po otevření dveří ale přišla překvapivá realita. Moderní, barevná, pohodlná. Zdi byly vytapetované klubovými legendami a Priske s Patrikem Vydrou, sparťanským obráncem či záložníkem, se usadili do komfortního koženého křesla se znakem Riga FC. Jaký rozdíl oproti Kazachstánu a Arménii, kde Letenští bojovali ve druhém a třetím předkole Konferenční ligy.
„Stadion a hřiště vypadají velmi dobře,“ přikývl Vydra. „Už jen doba letu byla oproti předchozím dvěma výletům pozitivní,“ pokračoval. Letenští dorazili autobusem na pražské letiště v úterý po desáté hodině dopoledne a zhruba v 11.30 opustili ranvej. Ve vzduchu strávily přibližně devadesát minut.
Večer už tým trénoval na stadionu s kapacitou přes osm tisíc fanoušků. „Podmínky jsou dobré, neprší, nesvítí, není vedro,“ usmál se Priske. „Pořád ale platí, že nemůžeme ovlivnit výsledek, ale naše výkony ano. Pro ten neexistují žádné výmluvy,“ doplnil dánský kouč.
Jeho tým čeká v Rize, kde startuje mistrovství Evropy v basketbalu, poslední krok, aby postoupil do ligové fáze Konferenční ligy. Pokud uspějí proti mužstvu slovenského trenéra Adriána Guľy, zajistí si porci dalších šesti mezinárodních utkání.
„Musíme se tam dostat a uděláme maximum, abychom to zvládli,“ zdůraznil Priske. Před ním stála na stolku plastová láhev s vodou, na které bylo natištěno logo Riga FC.
Byť mluvil o tom, jak je pro Spartu důležité hrát až třetí evropskou soutěž, zarazil se u jednoho faktu. A vcelku zásadního. „Ano, vím, že odměny nejsou tak vysoké jako v Lize mistrů a Evropské lize, kde Sparta hrála v minulých sezonách,“ prohodil mezi řádky.
Tak pro srovnání: Slavia dostane za účast v hlavní fázi Ligy mistrů asi 465 milionů korun, plzeňská Viktoria si v Evropské lize přijde na zhruba 108 milionů. A pokud Sparta ve středu postoupí, vyinkasuje 3,17 milionu eur, v přepočtu necelých osmdesát milionů korun. V tomto ohledu jde opravdu o „drobné“.
Článek pokračuje pod infografikou
Mimochodem, podobnou částku může dostat z bonusů za případný přestup bývalého kapitána Ladislava Krejčího do anglického Wolverhamptonu. „Evropský fotbal je pro klub důležitý, a to i finančně. I přes finanční odměny jde pro nás o skvělou soutěž,“ zmínil Priske.
Ani na něm nebylo znát, že zrovna řeší přibývající absence v kádru. Na večerním tréninku, na který dohlížel i prozatímní sportovní ředitel Tomáš Sivok, scházeli Pavel Kadeřábek, Magnus Kofod Andersen a Adam Ševínský. Všichni tři předčasně střídali v nedělním ligovém utkání proti Dukle (3:2). „A neočekávám, že budou připraveni na víkend,“ utrousil Priske.
Ševínského ztráta ve spojení s dlouhodobou absencí Eliase Cobbauta, jiného středního obránce, komplikuje složení stoperské trojky. Dobrá zpráva pro Priskeho je, že do Lotyšska odletěli Filip Panák a Jaroslav Zelený. Oba trénovali. „Jsou tady, aby nám pomohli. Nemyslím si ale, že budou moct odehrát celý zápas,“ přihodil.
A tak je pravděpodobné, že v defenzivní formaci znovu odehraje celý zápas Vydra, jenž odstartoval nynější sezonu jako člen záložní řady. „I když jsem začínal ve Spartě jako stoper, v záloze se cítím o trochu líp,“ přiznal 22letý hráč. „Každopádně jsem zvyklý na obě pozice a připravuju se zvlášť na každý zápas. Před ním si jen načtu soupeře a pozici, kde bych měl nastoupit,“ vyprávěl uvolněně.
Ve středu večer může přispět k tomu, aby Sparta zůstala mezi evropskými účastníky. Což je dobré pro prestiž, zkušenosti i český koeficient.
Předpokládaná sestava Sparty v Rize
Haraslín Kuchta Rrahmani
Ryneš Eneme Kairinen Preciado
Vydra Panák Uchenna
Vindahl