Sedm Čechů v týmu! Brožek o unikátu v Lotyšsku: Platy jsou rozdílné, chceme i prodávat
Přišel do Lotyšska, aby přebral kontrolu nad sportovním vedením. A řediteli Miloslavu Brožkovi stačila dvě přestupová okna, aby vytvořil v FS Jelgava unikátní kolonii. V jeho kádru se nachází dohromady sedm českých fotbalistů. „A je to moc,“ přiznal bývalý skaut Slavie, který komentoval i posun Riga FC pod Adriánem Guľou, soupeře Sparty v odvetě play off Konferenční ligy.
Přesto je pro vás spolupráce s českými hráči výhodná?
„Chtěl jsem jít na začátku prověřeným kanály, proto jsem získal české hráče. Vím, že jsou disciplinovaní, fotbalově vzdělaní a jsou nositelem jistého profesionalismu. V lotyšské lize je spousta cizinců, třeba hráči z Afriky nebo jižní Ameriky, ale taky Japonci nebo Korejci.“
Toho jste se bál?
„Považoval bych to trochu za risk, kdybychom přivedli tolik různorodých cizinců. Proto jsem zvolil jinou cestu. Současně rád pomůžu českým hráčům, kteří mají ještě motivaci se prosadit a naplnit ambice. Sehrála v tom roli spousta faktorů. Navíc s nadsázkou říkám, že když vezmete sedm Afričanů, máte sedm problémů. A když vezmete sedm Čechů, máte maximálně jeden.“
A ten je jaký?
„Spíš tím chci říct, že Češi se akceptují na prostředí, do kterého přijdou. Vědí, co mají dělat. A nemusíte je každý den vodit za ručičku.“
Sedmička krajanů drží asi hodně při sobě, že?