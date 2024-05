Veselý: Styděl jsem se, tohle je na psychologa. Prohra bude mít důsledky

Jak jste viděl zápas z lavičky?

„Bylo to utkání dvou odlišných poločasů. V tom prvním jsme Karvinou přehrávali, trefili jsme břevno, tyč, měli jsme i další velké příležitosti, které jsme dobře zahráli. Ale výkon ve druhém poločase je pro mě nepochopitelný. Katastrofální vstup, za šest minut jsme ztratili celé utkání. Zbytek zápasu demonstroval, že vytváření šancí a střílení branek je pro nás hodně složité. Musím se fanouškům omluvit, strašně mě to štve. Chápu, že to bude zavdávat různým spekulacím, ale zápas bude mít pro některé hráče konsekvence, i pro příští sezonu.“

Máme vysvětlení pro změnu mezi prvním a druhým poločasem? Kromě zlepšeného výkonu Karviné.

„Pokud si necháte dát takhle hloupé dva góly, které byly oba řešitelné, nakopne to jakýkoli tým. Vnímal jsem, že Karviná podávala velmi dobré výkony, měla často smůlu. Teď se jí to vrátilo, ale musím chybu hledat u nás. První bych našel v první půli. Z tlaku, který jsme měli, jsme měli dát víc než jeden gól. A inkasovaný gól s vámi nemůže otřást, musíte hrát dál. To už je na psychologa, tohle není normální. Hráči nemají důvod být pod jakýmkoli tlakem, naopak by měli hrát uvolněněji a pod tlakem měla být Karviná. Určitým faktorem může být silný vítr, ale i na to byli hráči připravovaní, že musíme míč držet na zemi a jakýkoli nákop bude problém. Nemám pro to vysvětlení ani pochopení.“

Udělal jste pár změn v sestavě, co vám ukázaly?

„Máme určité zdravotní problémy a u hráčů na hraně jsme nechtěli riskovat. A chtěli jsme dát příležitost jiným hráčům. U některých zvažujeme, jestli tu příští sezonu budou, nebo nebudou. A odpověď moc dobrá nebyla.“

Jak to udělat, aby byly poslední dva zápasy pro Bohemku užitečné?

„To je jednoduché. Prostě nemůžeme podávat takové výkony jako ve druhém poločase. Od mužstva budu chtít odpovědi, protože není možné podat dva tak rozdílné výkony během jednoho zápasu. Pokud by hráči pokračovali ve výkonu z prvního poločasu, měli by mou podporu, ale takhle ji mít nemůžou. Po dlouhé době jsem se za výkon svého mužstva styděl. Hráči mohou mít rádi, že někteří fanoušci odešli a další byli hodně benevolentní. Já bych na tribuně nadával daleko víc. Zasloužili jsme si dostat čočku. Strašně mě to štve a tohle tolerovat nebudu. Prohrát se může, ale ne po takhle odevzdaném výkonu. Statistiky prvního a druhého poločasu jsou diametrálně odlišné. A ať je způsobilo cokoli – bázlivost, strach nebo nekvalita – tak všechno je špatně.“