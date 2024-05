Důvody, proč má Sparta titul: domácí tvrz i stabilita. A posily, ne záplaty

Roman Polom: „Na Spartě je jednota, není to jen o tom se podívat na zápas, ale pomoci týmu.“

Jako kdyby se vrátila do starých časů. Ze stadionu na Letné je území, kam se nechodí plenit. Sparta je v tabulce domácích zápasů nejlepší, vyhrála 14 ze 17, zbylé remizovala. Dvakrát se Slavií, jednou (výrazně tomu pomohl vyloučením Angelo Preciado) s Mladou Boleslaví. Není divu, že byly všechny zápasy v domácích sektorech vyprodané.

Birmančevič: Nejlepší hráč ligy. Ukazuje cestu pro velké transfery do Česka

Birmančevič: Nejlepší hráč ligy. Ukazuje cestu pro velké transfery do Česka

Roman Polom: „Je to tak. Pro mě je důležité, jak Priske s Rosickým táhnou za jeden provaz. Ten klub je v tuhle chvíli především o nich dvou.“

Roman Polom: „I když to tak na začátku nevypadalo, Sparta dokázala dostat tým zase na vyšší úroveň. Kvalitou i zkušenostmi.“

Přes překážky

Sparta zdolala nejedno protivenství. Za to zásadní si mohla sama – deset vyloučených v lize plus dva v pohárech. To je snad nějaký rekord, ne? Slavia měla dvě ligová, navíc proti většině sparťanských nelze protestovat. K tomu Letenští zlomili drsnou sérii neúspěchů na jaře, kdy je vyučil nejprve Liverpool, pak Plzeň. V té chvíli byli fyzicky na dně, ale zvedli se.

Roman Polom: „Bylo zásadní, že to zvládli. Nepřišlo například vypadnutí v pohárech, což by Spartu dostalo pod obrovský tlak. Dříve ji to rozhodilo. Teď ne.“