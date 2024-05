Pardubický Krobot: Kováč oznámil konec už dřív. Nikdo nepoznal změnu

Tři góly v zásadním zápase, to je sen. Útočník Ladislav Krobot hattrickem sestřelil Karvinou, zásadně tvořil výsledek 4:0 - a Pardubice mají jistou záchranu. Do příští sezony nastoupí pod novým koučem, Radoslav Kováč odchází. Dorazit by měl Jiří Saňák.

Byl to váš životní zápas?

„Určitě. Ještě nikdy jsem nedal v lize ani dva góly a teď jsem přeskočil rovnou na tři. Je to nepopsatelné. Musím říct, že obrovský dík patří Míšovi Hlavatému, to je můj malej bobík. Stačí si naběhnout kamkoli a najde mě jako při třetím gólu.“

Prošli jste si velkými nervy, nebo vám pomohl minulý rok, kdy jste hráli baráž?

„Výhoda to trochu byla, ale naučit se v tomhle chodit není tak jednoduché. Pokazili jsme si to v minulém zápase v Jablonci, ale myslím, že nás to ještě víc semklo. Už od rána, na obědě, při rozcvičce jsem cítil, že to jdeme s Karvinou zvládnout. Byla tam brutální soustředěnost. Myslím, že nás to odměnilo.“

Ovlivnil poslední týdny fakt, že trenér Kováč končí?

„Nemyslím. Pan trenér dobře věděl, jak s námi pracovat dál. Strašně nás hecoval, nikdo nepoznal změny. Fakt jel, byl nastaven jen na Pardubice.“

Oznámil vám fakt, že jde do Liberce?

„Všichni to tak nějak věděli, pak o tom byla řeč v kabině. Nevím, přesně, jak je to dlouho zpátky, ale postavil se před nás, což bylo super, a oznámil nám to. Samozřejmě neprozradil, kam jde, ale řekl, že teď myslí jen na Pardubice. My mu moc děkujeme. Všechny nás tady posouval, pro mladé hráče to byla strašná škola.“