Krejčího podpis vzbudil poprask: ‚Jude Slavie‘ a číslo 88. Kapitán reagoval

Jeden autogram vzbudil poprask, na Ladislava Krejčího se snesla vlna kritiky. Kapitán Sparty při mistrovských oslavách v Mladé Boleslavi podepsal dres letenského týmu se jmenovkou „Jude Slavie“, své jméno vepsal do bílého čísla 88, které je spojováno s neonacistickou symbolikou. „Jsem zodpovědný za to, co podepisuju, co dělám a jak se chovám. Tyhle věci si musím hlídat a distancuju se od jakýchkoliv rasistických názorů,“ reagoval na kauzu Krejčí.

Fanoušci Sparty po utkání v Mladé Boleslavi lovili selfie i podpisy hráčů. Jeden z nich získal na památku autogram od jednoho z klíčových strůjců titulu – Krejčího.

Kapitán při cestě do autobusu vzal do ruky černý fix a podepsal se. Vše je v pořádku. Až na to, že na dresu je natištěný nevhodný nápis „Jude Slavie“ směřující na účet věčného rivala.

Problematické může být i číslo 88, , který je jedním z kódů v neonacistické symbolice - H je osmým písmenem abecedy a HH je zkratka pozdravu Heil Hitler.

Moment podpisu je zvěčněný na snímku, který v neděli vpodvečer zveřejnil na sociální síti X účet Sparta out of context.

„Po venkovních zápasech se všichni snažíme co nejdéle trávit čas s fanoušky a věnovat jim chvilku času, aby se s náma mohli potkat, vyfotit, podepsat. Jsou to desítky, stovky lidí každý týden, celej rok v kuse. A vy chcete všem vyjít vstříc, aby se dostalo pokud možno na všechny. Nemusíme to dělat, ale chceme… A nikdy by mě nenapadlo, že by tohle někdo mohl zneužít proti nám,“ napsal v prohlášení Krejčí.

Je zjevné, že to bere jako podpásovku od fanoušků. „Tímto vším ale neobhajuju to, že jsem zodpovědný za to, co podepisuju, co dělám a jak se chovám. Tyhle věci si musím hlídat a distancuju se od jakýchkoliv rasistických názorů,“ poračoval. Na závěr dodal: „Respekt rivalovi za těžkou bitvu o titul a přeju všem, ať se daří.“

Pokřik „Jude Slavie“ směřuje k věčnému rivalovi, od části sparťanských fanoušků se dodnes stále ozývá. Byť klub se proti němu opakovaně vymezuje.

Kapitána brání také klub. „Kluci ze hřiště rozdali desítky autogramů do památníčků, na trička, na dresy, fotili se spoustou lidí. Byla to radostná nálada, pozitivní emoce. Nejde o nějaký postoj hráče ani klubu,“ řekl pro deník Sport ředitel sparťanské komunikace Ondřej Kasík.