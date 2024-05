Trpišovský o Teclovi: Problém, že je takový slávista. Zůstane Jurečka?

Jak velkým tématem bylo dostat Václava Jurečku na krále střelců?

„Tématem to bylo, měli jsme ve hře dva hráče. Chtěli jsme ale hrát týmově, Boleslav má velmi dobré brejkové hráče. Chtělo do toho dobře vstoupit a pokoušet se o tyto věci až potom. Za Vencu jsem rád, hodně to pro něj znamená. Je to střelec, zakončování je jeho největší přednost. Měl ve druhé půli možnost střílet, ale přihrával na hráče v lepší pozici, jsem rád, že to nebylo jako loni, kdy pokaždé střílel ze 40 metrů.“

Nebyly góly z ofsajdu?

„Viděl jsem to pouze na obrazovce na stadionu. Nezávidím těm, co to rozhodují bez kalibrované čáry, vždy je to těsné. Moc jsem si přál, aby ty góly dal. Mrzelo mě spíš dlouhé přezkoumávání, jsou to hrozné prostoje.“

Slavia - Mladá Boleslav: Jurečka přidává svůj druhý gól, v tabulce střelců přeskočil Šulce, 3:0!

Jaká je Jurečkova budoucnost ve Slavii? Za rok mu končí smlouva…

„Dal 39 gólů za dvě sezony, což ukazuje kvalitu, kterou má. Výkonnostně na to má. Před rokem jsme registrovali nabídky a myslím, že to tak bude i letos. Útočníci dozrávají od 26 let nahoru, má před sebou ještě spoustu gólových sezon. Uvidíme, jestli na něj něco dorazí, ale nemyslím si, že klub je teď v pozici, kdy by musel nutně prodávat. Nerad bych o něj přicházel, ale něco zajímavého se může objevit. Kontraktem se mění dost věcí a klub může být tlačen do smysluplného rozhodnutí.“

Zápas se nesl i v duchu rozlučky se Stanislavem Teclem. Jak vám a týmu bude v kabině chybět?

„Je mi z toho smutno. Viděl jsem ho dnes hrát za béčko a jeho výkonnost je stále lepší než u spousty hráčů v lize. Mohl by ji s přehledem hrát třeba pět let, stejně jako třeba Marek Matějovský. U něj je ale problém, že je takový slávista. Říkal mi už před časem, že buď liga ve Slavii, nebo nic. Už jsme to řešili několikrát. Vedl jsem spoustu charakterově skvělých hráčů a nechci se jich nijak dotknout, ale hráče s lepším charakterem, než má Standa, jsem netrénoval. Výjimečný úkaz člověka, který žije pro klub, dýchá pro něj, pomáhá všem hráčům v týmu. Jak ho nahradíme v kabině, vůbec netuším. Musím vzpomenout jeho loňskou sezonu, měl 11 gólů a sedm asistencí. Co by za to někteří hráči dali. U něj to ale v podvědomí bylo furt málo. V posledních sezonách jsem vůči němu cítil lehkou nespravedlnost.“

Jaké očekáváte letní pohyby v kádru?

„Bude záležet na tom, jestli někdo odejde. V zimě jsme dobudovali defenzivu, teď posílíme do ofenzivy. Skončili jsme druzí, ale ke konci sezony tým ukazoval, že se zlepšuje. Počítám s těmi, kteří se vrátí z hostování, na ty se těším nejvíce. Na Daniela Filu, Denise Halinského, Prebsla. V sezoně se jevili velice dobře. Je dohodnutý Štěpán Chaloupek. Chci, aby se chytil někdo jako Tomáš Vlček. Tým má sílu a je třeba se trefit do pár hráčů.“

Mezi vámi a Mladou Boleslaví je 38 bodů. Jste vy tak dobří, nebo ostatní tak špatní?

„Řekl bych, že jsme tak dobří, ale nechci říct, aby to vyznělo. Kdyby se Boleslav skrze Kušeje nebo Vaníčka dostala na začátku do vedení, vypadá zápas jinak. První tři týmy se v naší lize zkrátka hrozně zlepšily. Máme o sedm bodů víc než minulou sezonu a stejně v posledním kole nehrajeme o titul. Kdyby mi to někdo řekl před sezonou, nevěřil bych tomu.“

Slavia má jisté třetí předkolo Ligy mistrů, což znamená jistou skupinu Evropské ligy. Co na to říkáte?

„Znamená to jistotu evropských pohárů osmým rokem v řadě, měli bychom si toho vážit. Když si vzpomenu na kvalifikace s Dniprem, Luhanskem či Panathinaikosem, byl to masakr. Je to pro nás vždy nejtěžší období, dějí se přestupy a hrajeme těžké zápasy. Za poslední roky jsme zažili situace, kdy jsme neměli jisté nic. Já mám v hlavě to, abychom sem dostali podruhé Ligu mistrů.“