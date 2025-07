Nové pravidlo pro brankáře a situace kolem Klimenta, vstoupí Blue Crow do Pardubic?

Další ligová sezona je tady a přináší s sebou i řadu novinek. Jednou z nich je i nové pravidlo „osmi vteřin“, které by mělo zabránit úmyslnému zdržování hry ze strany brankářů. „Já jsem k tomu velmi skeptický a myslím si, že to nebude mít žádný účinek,“ říká v živém speciálu Ligy naruby redaktor Michal Kvasnica. Jak to vypadá s Janem Klimentem a jeho případným přestupem do Slavie? Vrátí se Blue Crow znovu do českého fotbalu? A bude Lukáš Haraslín správným kapitánem?