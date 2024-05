Upřímný Frydrych: Je na vedení, aby byl tým co nejsilnější. Není co slavit...

Upřímně, z osobního hlediska zatím jeho návrat do Baníku úplně povedený není. Za dvě sezony Michal Frydrych odehrál 28 ligových zápasů. Loni marodil a celkově vysedával na lavičce určitě víc, než při comebacku z Polska očekával. Nakonec však čtyřiatřicetiletý stoper vstřelil jeden z nejhezčích gólů sezony a jako kapitán na hřišti dovedl Ostravu do druhého předkola Konferenční ligy.

Oslavy s fanoušky na hrací ploše byly asi slušnou náplastí na mnoho smutných let...

„Nejen pro nás. I pro lidi, zase si mohli užít nějakou radost. Nicméně je to sice vyvrcholení sezony, které si užijeme, ale pořád je to čtvrté místo. Žádná medaile. Před námi je spousta práce, není to nic, co bychom měli úplně oslavovat.“

Ani vy osobně po dvou ne zcela povedených ročnících?

„Určitě ze svého pohledu se sezonou spokojen nejsem. Čekal jsem trošku něco jiného. Byl jsem po loňském zranění připravený dobře, ale dostávali šanci jiní kluci. Vždycky když jsem ji dostal já, snažil jsem se potvrdit, že bych na hřišti měl být, že tam patřím. Myslím, že v těch posledních zápasech mi to vyšlo.“

Budete v Evropě konkurenceschopní?

„To je druhá věc, na kterou se teď musíme připravit. Už jsem to zažil a můžu potvrdit, že není úplně jednoduché být nachystaný na ligu i na poháry. Je před námi hodně práce. I před vedením, abychom měli tým co nejsilnější na začátek soutěže, kdy nás čekají dvě soutěže. Protože se stává, že se kluby soustředí na pohár a liga jim trošku ujede. Takže se musíme připravit a nic nepodcenit.“

Byl jste v kontaktu s kluky ze Slavie, aby porazili Boleslav a pomohli Baníku?

„Musím říct, že ne. Věřil jsem, že to dotáhnou. Sice přišli o možnost získat titul, ale znám tamější mentalitu. Jdou do každého zápasu vyhrát.“