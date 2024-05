Vyškov zase na nule. Kouč: Kluci si sáhli na dno. Karvinou spasil žolík

Střelecky nemohoucí Vyškov. Stejně jako před rokem v baráži se Zlínem. Tehdy nedali Kameníkovi svěřenci ve dvou zápasech ani gól, teď mají na stejný neúspěch zaděláno znovu. Karviná ustála dvě šance agilního Issy Fomby, plus pár dalších náznaků. „Trošku jsme zvolili špatnou taktiku,“ kál se trenér vítězů Marek Bielan. Po pauze přišla náprava. „Už to nebylo špatné. Klukům věřím, jsou zkušení,“ uvedl kouč před nedělní odvetou.

Favorit uhrál výsledek, který si přál. Byť to bolelo a druholigista kladl tuhý odpor. Hrál lépe než na jaře ve druhé lize. Primárně v první půli. „Vyškov má výborné hráče. Dokážu si představit, že by mohli hrát v první lize. Je silný v ofenzivě, hlavně po krajích,“ hodnotil Bielan, jehož soubor zvedl svůj výkon po hodině hry. Pak už neměl větší problém. „Domácí se do nás nemohli dostat,“ všímal si od lavičky.

Vypadá to, že Vyškovští nebudou muset v příští sezoně do pražského azylu na Bohemians. Právě v Ďolíčku, daleko od svého moravského domova, si domluvili útočiště v případě historického postupu mezi elitu. Jinde o ně nebyl zájem.

Ani tahle varianta nicméně není po první bitvě reálná. „Závěr jsme dohrávali po zranění v deseti, to nás malinko sundalo dolů. Přesto je potřeba hráče pochválit, bojovali až do konce. Výkonnost týmu byla dobrá. Kluci nechali na hřišti to, co v nich bylo. Sáhli si na dno,“ shrnul trenér poražených Jan Kameník. „Silově i nasazením jsme se soupeři vyrovnali. Rozdíl byl v tom, že Karviné stačí na gól dvě šance, nám ani čtyři,“ povzdechl si.

Domácím citelně scházel špičkový záložník Santiago Eneme, o něhož stojí mimo jiné Plzeň. „Na Žižkově si natrhl sval, přišli jsme o něho na šest týdnů,“ informoval Kameník.