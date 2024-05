Lerch si oddechl: Malinkatý krůček k záchraně. Penalta? Sudí to písknul

Jak jste prožíval nastavení prvního barážového klání, byly to pro vás velké nervy?

„V první chvíli jsme si myslel, že gól dal Tranziska, až při rozhovoru do televize jsem zjistil, že ho dal Matouš Nikl. Jsem rád, že nám střídání vyšlo.“

Věřil jste za nerozhodného stavu, že by se v posledních minutách mohlo skóre pohnout ve váš prospěch? Ostatně několikrát v sezoně se to Dynamu povedlo.

„Je to pro nás důležité po psychické stránce. Klobouk dolů, že hráči bojovali do poslední chvíle, včetně střídajících hráčů. Hrajeme do konce, Táborsko jen bránilo, do přehuštěné obrany se bylo těžké dostat.“

Přes značnou územní převahu se nedařilo překonat obranný val soupeře. Kde byl hlavní problém?

„Podobný průběh jsem očekával, musím pochválit i soupeře, který výborně bránil, těžko jsme se k nim dostávali. Měli jsme územní převahu, bohužel jsme jasné možnosti neproměnili, Táborsko mělo i štěstí. Pak přišla nešťastná situace z konce první půle, kdy jsme inkasovali z penalty. Na kluky jsme se snažili být o pauze pozitivní a zkusit hrát stále stejně s tím, že to soupeř nevydrží.“

Penalta Táborska v závěru první půle přinesla řadu emocí. Měl jste možnost kontroverzní verdikt vidět přímo na lavičce z opakovaných záběrů?

„Viděl jsem penaltu proti nám, z opakovačky mi přišlo, že to bylo před vápnem. Nechci to dál komentovat, rozhodčí to písknul.“

Na další průběh měl vliv i pokutový kop v budějovický prospěch a rychlé vyrovnání. Byl jste si ihned po Ondráškově pádu jistý, že VAR nebude intervenovat?

„Tuhle penaltu jsem už vůbec neviděl, slyšel jsem jen, jak pleskly kopačky o sebe.“

Jak je rozhodující gól pro vás důležitý?

„Hlavně po psychické stránce pro hráče má zásadní význam, protože jsme prohrávali s druholigovým týmem, hrajeme o všechno. Hráči ukázali charakter, pochválit musím i střídající hráče.“

Na křídle na sebe upozornil Samuel Šigut, byl to rozdílový hráč?

„Víme, čeho je schopen. Rozhodli jsme se pro něj místo Tranzisky, je to rychlostní typ a věřili jsme, že bude platit na soupeřovy obránce.“

V poslední čtvrthodině to u některých hráčů vypadalo, že jim docházejí síly. Souhlasíte?

„Na klukách vidím, že toho mají plné zuby, táhneme to ve dvanácti lidech. Jsem takový, že do sestavy moc nesahám, tíha leží hlavně na střeďácích, tedy na Suchanovi, Hellebrandovi nebo Čermákovi, který mele z posledního. Porce zápasů byla obrovská, k tomu hraje roli i psychika. První půli hráli skvěle, ke střídání došlo proto, abychom hru oživili.“

Vítězství 2:1 však žádný komfortní náskok do odvety neskýtá.

„Pořád je to jen poločas, ale malinkatý krůček jsme k záchraně udělali. Věřím, že v Táboře neprohrajeme.“

Změníte něco v odvetě?

„Bude to jiné v tom, že Táborsko bude muset hrát na vítězství a to nám bude vyhovovat. Věřím, že poslední krok uděláme. Mají sice nebezpečné hráče, třeba rychlonohý Dordič, ten je dobře vybaven. Nechci nic podcenit, musíme to zvládnout.“