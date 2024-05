ONLINE + VIDEO: Boleslav - Hradec. Přímý souboj o místo v Evropě

Hradecký Václav Pilař slaví branku do sítě Olomouce • ČTK / Heloňa Stanislav

Souboj o poslední místo do evropských pohárů proti sobě staví Mladou Boleslav a Hradec Králové. Suverén Skupiny o Evropu prohrál na jaře jen dvě utkání, a to shodně 1:2 se Spartou a Slavií. Středočeši sice hráli Skupinu o titul, formu však mají odlišnou. Poslední tři duely prohráli se skóre 0:10, a pokud chtějí „votroky“ porazit, musí se zvednout. Kdo si vybojuje vstupenku do Konferenční ligy? Sledujte ONLINE přenos a VIDEA z klíčových momentů utkání na webu iSport.cz, výkop je na programu v 18:00.