REVIEW Pardubic: Rozvojový klub? Už to chce víc. Brzdí neznámé u přestupů

Jeden z menších rozpočtů v lize, dlouhodobý růst klubu napříč nižšími soutěžemi, kvalitní mládež, nový stadion - to všechno jsou pozitiva, která z pardubického klubu činí příklad pro ostatní. Přece jen ale v posledních letech bojoval spíš o záchranu.

„Klub měl vyšší ambice, než nakonec prokázal. I když klub dělá některé věci dobře, už je v lize etablovaný a měl by myslet na průnik o něco výš. Znovu se Pardubice zachraňovaly až v poslední chvíli. Ale mají výbornou mládež, postavily stadion, měly by jít postupně nahoru. Buďme na ně nároční. Pro fanoušky je důležité, aby hrály výš,“ líčí Jiří Fejgl.

Nebude to ale jednoduché. A to hlavně kvůli tomu, že se Východočeši nejspíš budou muset obejít bez svého nejdůležitějšího hráče. „Když jsem jezdil na Pardubice, měl jsem problém vybrat někoho jiného jako hráče zápasu než Michala Hlavatého. Je tak odskočený, že i když byla nominace na EURO, Michal Kvasnica říkal, že by si představoval v nominaci víc Michala Hlavatého než Lukáše Červa. A neměl bych s tím problém,“ vyzdvihuje Fík hráčův přínos.

Další ztrátou bude odchod Radka Kováče, jehož nahradí nové trenérské duo Jiří Saňák a Marek Kulič. „Jiřího Saňáka mám zaškatulkovaného jako velkého odborníka na fotbal, ale jsem zvědavý, jak to zvládne. Teď musí ukázat, že to není ‘jen asistent Václava Jílka’, ale co umí jako hlavní trenér. Marek Kulič je nedopečený jako hlavní trenér, ale jako asistent je top. V hokeji jsou lidé jako on skills koučové a on nechal na svých svěřencích výrazný rukopis,“ říká Fík.

Klub tak čeká velká práce na přestupovém trhu. Pardubice ale budou ve vleku EURO a termínů, které jim můžou ztížit zkompletování kádru na příští sezonu. „Možná to je problém Pardubic, proč nerostou rychleji, protože neznámých na začátku sezony tam každý rok bývá až moc. Měly by postavit tým víc na vlastní nohy,“ myslí si Jiří Fejgl.

Podívejte se na celé review na liganaruby.cz

0:00 Známka za sezonu? Špatná. Rozvojový klub? Měl by se rozvíjet i sám

5:50 Hráč sezony? Hlavatý, nejde to jinak. Je tak odskočený, že by si zasloužil i Euro. Co flop sezony? Mám výhrady k Daňkovi

13:15 Co po Kováčovi? Psem na hráče bude… Co brzdí Pardubice v létě