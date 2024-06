REVIEW: Dvojí Jablonec, trenér ‚Látal‘ sestavu. Uspokojení hráči, zaspalo se

Další sezona, která skončila pod plán. Jablonec se opět propadl do bojů o záchranu, i když papírově a kvalitou kádru do těchto vod možná nepatřil. Jakub Plaskura v review sezony Severočechů pátrá po důvodech, které vedly k neúspěchu týmu Radoslava Látala.

„Jablonec byl schizofrenní tým. Byl schopný hrát parádní fotbal, třeba první jarní kolo na Slavii, kdy sešívaní jen těsně vyhráli 4:3, a podobných zápasů proti silným soupeřům bylo víc. Jenže najednou se sejde týden s týdnem a oni to šolichají s týmem, který je ve spodku,“ líčí dvojitou tvář Jablonce Kuba Plaskura.

Severočechy dlouhodobě trápí podobné problémy - velká marodka, která semlela už druhého trenéra v řadě. Klub by měl dělat maximum pro to, aby se podobný scénář neopakoval.

„Chci věřit, že příští sezona nebude stejný případ jako ta uplynulá. Trenér Látal to měl těžké, kolikrát musel vařit z vody a musel se potýkat s obrovskou marodkou. Vzhledem k tomu, že se kolikrát nevědělo, kdo kde nastoupí, ještě jedenácté místo není tak špatné. V určitých fázích - a hlavně ve skupině o záchranu - se ukázalo, že papírovou kvalitou kádru Jablonec nepatří do těchto bojů,“ myslí si Plaskura.

Nebylo by možná v Jablonci od věci sáhnout do platové struktury kádru. „Možná i proto, že se tam hráči mají nad poměry, mi trochu přijde, že hromada fotbalistů se uspokojí poté, co přijdou do Jablonce,“ říká Plaskura. „Někde se zaspalo a není to trenérem. Proč jsou hráči Jablonce pořád na marodce? A k tomu nejistota okolo majitele Pelty tomu taky moc nepřidá,“ dodává redaktor Sportu.

