Horké léto v Hradci: střídají se hvězdná „Véčka“. Co bude s veterány?

Pod Bílou věží už zase mají fotbal rádi. Na rozhodující zápas o postup do druhého předkola Konferenční ligy vyrazilo z Hradce pět narvaných autobusů fanoušky, stovky dalších po vlastní ose. Na hostinu natěšení lidi v černém a bílém obsadili v Lokotrans aréně celou protilehlou tribunu. Zápasu vytvořili náramnou kulisu.

„Připomínalo mi to Spartu, když tady byla naposledy,“ vyhrkl trenér David Horejš po porážce 1:3. Hodně brzo po únorovém příchodu k týmu pochopil, že v Hradci se zvedá vlna euforie. V průběhu jara se teplota ve městě permanentně zvedala, před pátečním určujícím střetem vykazoval teploměr stav horkosti. Vždyť klub mohl po devětadvaceti letech postoupit do Evropy.

„Co fanoušci předvedli dneska? No, ty kráso… Celý týden jsem vnímal euforii mezi lidmi. Chtěli jsme jim to vrátit, dostat se do Evropy. Je to obrovské, ale vážně obrovské zklamání. V kabině jsem klukům říkal, že z porážek se rodí velká vítězství,“ smutnil Horejš.

