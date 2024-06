Červené karty, nadávky, strkanice... Jako v nějakém MMA, mrzelo Bielana

Že budou v baráži o FORTUNA:LIGU emoce, se dalo čekat. Mezi Karvinou a Vyškovem (1:0, 1:0) to ale v odvetě jiskřilo až moc. Padly dvě červené karty, mezi střídačkami létaly nadávky, karvinský sportovní ředitel (a papírový trenér) Lubomír Vlk málem chytal vyškovského trenéra Jana Kameníka pod krkem a k vidění byly i dvě hromadné strkanice, které takřka přerostly do rvaček. „Jako bychom byli v nějakém MMA,“ štvalo karvinského trenéra Marka Bielana.

Obě třaskavé situace přišly na koncích poločasů. V nastavení prvního se vyškovský útočník Raimonds Krollis hnal za míčem, který letěl ke karvinské střídačce. Michal Papadopulos, bývalý elitní střelec a nyní trenér útočníků MFK, míč chytil a otočil se s ním ke své lavičce. Krollis mu ho chtěl vzít, Papadopulos před sebe dal ruku a první mela byla na světě.

Kolem karvinské střídačky byl okamžitě ruch a hromadná postrkovačka. Papadopulos dostal červenou, Krollis žlutou. „Michal Papadopulos se s míčem na střídačce otočil, on (Krollis) tam vletěl jak blázen. Ano, fotbal je o emocích, ale měly by se krotit,“ míní Bielan.

I vyškovský trenér Jan Kameník nabídnul svůj pohled. „Vnímáte trošku ve větších emocích jakoukoliv nespravedlivost, která se děje,“ popisoval. „Na druhou stranu to k tomu patří, nenabádali jsme hráče k chování, které by nekorespondovalo s férovostí. Věděli jsme, že to bude válka, protože Karviná má důrazné, zkušené hráče. Ale nechceme vidět věci, které do fotbalu nepatří. Nebo nefér chování. Požár je občas součást boje a nabádali jsme hráče, aby to zvládali.“

Ještě větší šarvátku vyvolal kung-fu zákrok střídajícího Paula Nghaba v nastavení druhé půle. Zhruba po devíti minutách na place šel Nghabo v pokutovém území Karviné divoce a s vysokou nohou do souboje, nešetrně trefil Jaroslava Svozila. A to okamžitě vyvolalo odezvu. Dvojičky, trojičky se chytaly pod krkem, Lubomír Vlk se hnal k vyškovské střídačce a zblízka křičel na Jana Kameníka. Nadávky létaly ze všech stran.

„Rvačka by z toho asi nebyla, ale šel tam (Nghabo) úplně nesmyslně, byla to jeho hloupost,“ říkal karvinský Jiří Fleišman. „Takhle by pak reagoval každý, že by se zastal spoluhráče. My jsme po něm skákali, ani jsme nevěděli, co se Svozkou je. Jeho hloupost, jasná červená a pro nás jen dobře.“

Zkušený obránce přiznal, že jemu emoce na hřišti vyhovují. „Bylo jich hodně, jasně,“ přikývnul. „Jsou to důležité zápasy a tohle bylo finále všeho. Kdybychom baráž nezvládli, byla by to ostuda. I Vyškov byl postupem času trochu nervózní a vyplynuly z toho věci, co byly. Ale k fotbalu emoce patří. A když se dějí takové věci, tak mně se hraje lépe, protože mě to dostane do varu. Mám to rád.“

Trenér Marek Bielan, který po vystřídání Juraje Jarábka společně s Radimem Grussmannem, dokázal Karvinou udržet v elitní soutěži, až tak nadšený nebyl. „Jsou tady děti a my je chceme přitáhnout k fotbalu,“ popisoval. „Musí vidět nějaký produkt a ne tohle. Je mi líto, co se na konci stalo. Skoro se porvali, jako bychom byli v nějakém MMA. Neříkám, že (Nghabo) to chtěl udělat schválně, určitě nechtěl. Ale je to zbytečně vyhrocené.“

Jestli u týmu po úspěšné misi Bielan zůstane? Podle všeho ne, byť sám konkrétní informace nemá. Karvinou by měl od nadcházející sezony vést Martin Hyský. „Se mnou se nikdo nebavil,“ pokrčil rameny kouč, který byl oficiálně kvůli absenci áčkové licence vedený jako masér. Jako hlavní trenér byl papírově Lubomír Vlk. „Píše se Hyský, Hyský. Nehráli jsme špatný fotbal, soutěž jsme zachránili. Zaslouženě. Teď je to na vedení. I kluci se mě ptají, co bude, kdo bude? Od toho tady ale nejsem. Nevím, jestli zůstaneme, máme smlouvu do 30. 6.“

Sportovní ředitel klubu Lubomír Vlk nechtěl budoucnost bezprostředně po zápase rozebírat. „Je pár minut po utkání...“ zahlásil stroze a zmizel v kabině.