Posuny na lavičce Sparty. Kdo by šel s Priskem a koho čeká povýšení?

Tenisové klišé by znělo: míček je na straně Feyenoordu. Sparta čeká, k choulostivému tématu se nevyjadřuje. Rozruch kolem jejího trenéra Briana Priskeho se netenčí, akce by se však měla ještě výrazněji rozjet v následujících desítkách hodin. Výsledek je (zatím) neznámý, na druhou stranu některé indicie – například o osudu dvou Priskeho nejbližších spolupracovníků – naznačují, že by kouč mohl do Nizozemska opravdu prchnout.