Pavelka zůstane: ve Spartě má vliv, náznak do budoucna. „Pomohla“ ztráta

Měl slíbeno, že by při mistrovské tečce proti Plzni (1:1) mohl zasáhnout do hry aspoň na pár minut z lavičky. David Pavelka už byl po vleklém zranění, které ho vyřadilo na celé jaro, stoprocentně fit. Ke střídání nakonec nedošlo, od trenéra Briana Priskeho dostali přednost jiní.

Návrat na hřiště po dlouhé pauze se ještě odložil, na neurčito. Mohlo se zdát, že přišel o poslední možnost, aby se přímo na trávníku rozloučil se sparťanskými fanoušky. Stávající kontrakt mu totiž vyprší na konci tohoto června.

Ve Spartě ovšem ještě neřekl definitivní sbohem. Letenský klub s ním počítá v kádru prvního mužstva i pro příští sezonu.

Mezi Pavelkou a vedením českého mistra vznikla před posledními ligovými zápasy domluva, že obě strany usednou po konci soutěžního ročníku za vyjednávací stůl. Výsledkem je, že Sparta hráči s jistotou předloží novou smlouvu a zkušený záložník ji podepíše. K finální schůzce má dojít v polovině tohoto týdne.

Zájem ze strany Sparty o prodloužení stávajícího paktu možná překvapí. Vždyť Pavelka v uplynulé sezoně zapsal jediný gól v deseti soutěžních startech a do ligového zápasu naskočil naposledy v polovině loňského prosince proti Teplicím (2:1). Tehdy střídal v závěru a i s dlouhým nastaveným časem posbíral jedenáct minut.

Ne, opravdu se nezařadil na hřišti mezi klíčové persony na cestě za ziskem doublu. Přesto v jeho prospěch rozhodly především dva důvody.

Pavelka byl po celou sezonu i přes vleklé zdravotní potíže oporou mužstva, což je pro vedení klubu cenný artikl. „V kabině je důležitý, drží to tam,“ přiznal Tomáš Sivok, sportovní manažer A-týmu.

Dosud je jedním ze tří kapitánů a jeho vůdčí role může ještě narůst v případě, že se v létě dotáhne přestup Ladislava Krejčího do zahraničí. Tím by Sparta v šatně ztratila výrazný hlas, který by částečně mohl zastoupit hráč se zkušenostmi z Turecka.

Vedle toho by mohl dostat větší důvěru, než jakou měl v tomto ročníku, i na hřišti. Sparta o Pavelkovy služby stála také v kontextu toho, že v závěru sezony přišla na dlouhé měsíce o zraněného Kaana Kairinena, srdce středové řady. „Fotbalově na to furt má,“ poznamenal Sivok. Přesto zřejmě nemůže počítat s tím, že bude patřit do nejužší rotace.

To je jediný fakt, kvůli kterému Pavelka dohodu se Spartou zvažoval. Malé herní vytížení respektuje, ale rozhodně s ním není smířený. Třiatřicetiletý hráč je přesvědčený, že na ligovou úroveň pořád stačí. Když pod Priskem dostal šanci, v krizových momentech nechyboval. Povedený zápas absolvoval v listopadu na hřišti Baníku (1:0).

Velkým lákadlem je představa, že by se s kariérou rozloučil na hřišti v klíčové roli a s desítkami startů v nohách, což ve Spartě ani při Kairinenově absenci nehrozí. Proto ve vzduchu aspoň nakrátko viselo zahraniční angažmá nebo předběžný zájem z Liberce, kde v minulosti působil.

Nakonec zvítězí dohoda se Spartou, o čemž jako první informoval server inFotbal.cz. Ve prospěch současného zaměstnavatele rozhodly úspěchy z posledních dvou sezon i fakt, že se Pavelka s rodinou zabydlel v Praze. Zkrátka to byla priorita. Navíc není vyloučené, že by mohl s letenským klubem v budoucnu dál spolupracovat. Za další rok by mohl zastat roli hrajícího mentora v druholigovém béčku.