Pivo naruby s fanoušky: Kuchta jako kapitán a horká linka Šádek – Tvrdík

„Fotbal a pivo – jedna z nerozlučných dvojic,“ zazní hned na úvod už třetího pokračování oblíbeného formátu Liga na pivu, v němž se část týmu podcastu Liga naruby setkává s fanoušky přímo v restauračním zařízení u konzumace tohoto nápoje. Volba tentokrát padla na restauraci Srdcovka na pražském Proseku, kam si našlo cestu několik desítek fotbalových nadšenců – a bylo co řešit: třeba uvolněný kapitánský post ve Spartě, který by podle jednoho z letenských fanoušků měl zaujmout divočák Jan Kuchta. „To je bezvadná linka, to musíme začít rozvíjet,“ reagovala pobaveně trojice Radek Špryňar, Jiří Fejgl a Adam Nenadál.

Řeč ale přišla i na čilou slávisticko-plzeňskou spolupráci. „Tomáš Chorý? Co mám zprávy, tak to vzniklo stejně jako Jindřich Staněk v zimě, tedy na lince Šádek - Tvrdík. Tihle dva mají nejlepší vztahy za dobu, co je Jaroslav Tvrdík ve fotbale. Nebylo to z hlavy sportovního úseku klubu,“ říká Špryňar.

Tvůrci Ligy naruby také reagovali na otázky fanoušků, kteří se do debaty zapojovali a sami vnášeli svá témata. O co šlo? Samozřejmě situaci kolem Briana Priskeho a další kroky Sparty, nominaci na EURO a aktuální přestupy v lize. Tak na zdraví!

Podívejte se na VIDEO.