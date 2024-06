Feyenoord mlčí, nabídka na Priskeho do Prahy nepřišla. Ve hře velké jméno

Mohou být sparťanští fanoušci klidní? Klidnější? Ne, jistotu pořád nemají. V tuto chvíli je však jisté, že se možný přesun jejich „Boha“ Briana Priskeho do Feyenoordu pozastavil. Z Rotterdamu totiž stále nedorazila na Letnou nabídka, první nástřel podmínek nabízených ze strany zájemce o úspěšného kouče. Nizozemská média navíc posunují k týmu jiného kandidáta.

Zmar, těžké myšlenky. Půjde to bez něj? Ale na druhou stranu také přání k dalšímu posunu vzhůru, tedy směrem k Premier League, kam bezesporu směřuje hledí Briana Priskeho.

Sparťané se maličko rozpoltili. Priske je vyvedl ze tmy, pod jeho vládou získali dva tituly. Proto mu přejí, na druhou stranu mají obavy, co bude bez něj. Ano, jednou odejde, má obří ambice.

Ale bude to teď?

V tuhle platí to stejné jako v pondělí. Sparta čeká, s čím se vytasí Feyenoord. A ten - zatím - nepřišel s ničím, což se samozřejmě může změnit klidně během pár hodin. Přesto vyvstávají logické otázky, proč tak otálí.

Odpověď je poměrně zřejmá. V klubu nemají jasno, zda je Priske tím pravým, kdo převezme mužstvo po Arne Slotovi, jehož vykoupil ze slavného přístavu Liverpool za bombastických (na trenéry) 9 milionů eur.

V posledních dnech se objevilo jméno dalšího kandidáta - a není to zrovna lehká váha nejen díky kouzelnickému příjmení. „Bývalý šéf Chelsea a Brightonu Graham Potter by měl nahradit Arneho Slota na pozici trenéra Feyenoordu,“ shoduje se několik nizozemských médií.

Připomeňme, že Potter si ve Swansea a zejména v Brightonu udělal velké jméno, proto po něm sáhla Chelsea. Na velké londýnské štaci však neuspěl, u modrého týmu strávil necelou sezonu, skončil v dubnu 2023.

Přesto je pro Priskeho velkým soupeřem.

Samozřejmě, jeho gáže by byla pro Feyenoord větší zátěží, na druhou stranu dánského kouče by musel holandský velikán z Prahy vykoupit. Sparta přitom ví, kolik inkasoval za Slota, rozhodně by nebyla „z levného kraje“.

Logicky se čas krátí i kvůli blížícímu se startu přípravy. Feyenoord už má naplánovaný první zápas na 6. července. Letenští by se měli sejít (samozřejmě bez reprezentantů hrajících na EURO) 18. června.