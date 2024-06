Kováč nastínil plán Liberce: injekce od šéfa, typologie hráčů i vliv na posily

Video se připravuje ... Paty už posunul za startovací čáru, s Libercem se vydal do nové éry. Trenér Radoslav Kováč dostal na hrb zadání, aby poskládal a vedl partu hráčů, která zvládne naplnit ambice majitele Ondřeje Kanii. Nový boss realizačního týmu poprvé v klubovém rozhovoru promluvil o skladbě nového kádru i cílech pro příští sezonu. Deník Sport a web iSport.cz vybral šest nejzajímavějších témat.

Konec v Pardubicích „Bylo to strašně náročné, protože majitelé klubu věděli asi šest týdnů před koncem ligu, že budu odcházet. Chtěli to ode mě slyšet, abychom měli čistý stůl. Vztahy s nimi se změnily, ale zůstali jsme profíky. Věděl jsem, že jsem snadný terč, protože kdybychom sestoupili, spekulovalo se, že už mám hlavu v Liberci. Strašně jsem si oddechl, že jsem zanechal v Pardubicích tým v první lize a po přesunu do Liberce na sobě nemám cejch sestupu.“ Spor o Kováče: kouč budoucnosti a opravdová trefa, nebo jen bublina? Video se připravuje ...

Dovolená po sezoně „Po konci sezony je tři týdny pauza, ale jsem furt na telefonu, protože skládáme kádr i realizační tým. Je to krásná práce, těším se na novou výzvu. Uděláme všechno, abychom byli úspěšní. Ondra (majitel klubu Kania) by ho chtěl už po roce. Samozřejmě čím dřív přijde, tím líp. Podepsali jsme ale dlouhodobou smlouvu a věřím, že se už letos nachystáme na velmi dobrý výsledek.“ Nový majitel Liberce Ondřej Kania prožíval zápas proti Slovácku na tribuně • Foto Pavel Mazáč / Sport

Cíle pro příští sezonu „Nebudeme alibisti, chceme být do top šestky. Skládáme nový tým, proto cesta bude možná trnitá. Ale prostředí v Liberci je předurčené, abychom jednoznačně toho dosáhli. Vyhrát ligu je složité, protože Sparta, Slavia a Plzeň jsou v předstihu, co se týče infrastruktury a hráčské kvality. Šance je samozřejmě vždycky, na druhou stranu musíme pracovat s reálnými podmínkami.“ Poblázněný Liberec! Tři trenéři ve hře, Kania jako Karl 2.0. Co Nezmar a flastr? Video se připravuje ...

Tvorba nového týmu „Do každé řady bych chtěl jednoho až dva kvalitní hráče. Chceme mladé, které budeme zlepšovat, ale současně potřebujeme mít zkušenou osu. Bude to mix. Plánujeme dát fotbal víc do atletiky, abychom byli rychlí a svižní. K tomu hledáme typologii hráčů. Vedení dělá maximum, ale je to těžké. Kvalitní hráči jsou drazí nebo v top třech klubech. Budeme brát mladé talentované hráče a dál je rozvíjet, aby se prosadili v lize.“ Gólová radost Liberce po zásahu Filipa Prebsla • Foto Pavel Mazáč / Sport

Vliv na posily „Moje slovo je zásadní, což by tak mělo být. Dál do toho promlouvají sportovní ředitel Theo Gebre Selassie a generální ředitel Jan Nezmar. A Ondra Kania nám pustí nějakou injekci, aby to dopadlo. Tenhle tým je zásadní v ohledu, kdo do Slovanu přijde, nebo ne.“ Soustředěný Jan Nezmar, nový generální ředitel Liberce • Foto Pavel Mazáč / Sport