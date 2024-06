Anketa o událost sezony: Tykač, Kania v hlavních rolích. Potlesk pro chorea!

Vybrat jednu událost? Jen jednu? Přitom se toho v poslední sezoně odehrálo tolik, co by stálo za zmínku. Tak to alespoň zkusme pohledem fotbalových redaktorů deníku Sport, kteří odpovídali v anketě. Pavel Tykač do Slavie? Velká věc. Ondřej Kania a jeho/nový Liberec? Zrovna tak. Co ale ocenit fanoušky za jejich skvělá chorea? A to není vše…