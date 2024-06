Feyenoord rozjel hru o Priskeho. Šéf má jednat s Rosickým, věří v dohodu

Feyenoord si měl s Priskem definitivně plácnout ve čtvrtek, proto o den později posunul jednání o jeho příchodu na další level. Zástupci nizozemského klubu poprvé kontaktovali Spartu, které poslali úvodní a oficiální nabídku.

Priske by chtěl přivést s sebou asistenty i další členy realizačního týmu. Není ovšem dosud zřejmé, o koho by se mělo jednat. To pravděpodobně bude jedním z hlavních témat debaty mezi ředitelem klubu Dennisem te Kloesem a Tomášem Rosickým za Spartu.

Feyenoord je přesvědčený o tom, že Priskeho příchod dotáhne. Stačit by k tomu podle informací nizozemských médií mohla suma dosahující k 1,5 milionu eur (zhruba 37 milionů korun).

Pokud se Feyenoord se Spartou nedohodne, přesune svou pozornost na Grahama Pottera, bývalého kouče Brightonu nebo Chelsea.

Přesto – zdá se, že Priske je priorita číslo jedna.