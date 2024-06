Rada pokračuje v Dukle, má nového asistenta: Kauza? Vyloženě zářez

Co rozhodlo o tom, že povedete Duklu i v první lize?

„V pondělí jsem měl schůzku s panem Pauknerem (majitelem klubu). Nešel jsem na ni s tím, že automaticky pokračuju. Čekal jsem, co bude. Tímto jsme začali. Pořád jsem z té situace (s Poláchem) kolem mě trošku zlomenej. Někdo si na mně chtěl udělat body a potrestat mě. Doufám, že mi to ti lidé vysvětlí, až je potkám. Ale oni se mi budou vyhýbat…Byl to vyloženě zářez, úder pod pás, rána palicí do hlavy. Chtěl jsem znát názor majitele. Vyrůstali jsme v podobné době, je na stejné vlně. Taky říkal, že je to přes čáru. Domluvili jsme se na smlouvě. Vždycky to beru rok po roku.“

Už máte nového asistenta?

„Měl by přijít Pavel Medynský ze Žižkova. A hledáme ještě jednoho.“

Jaké posty chcete posílit?

„Všechny řady. Nebude to jednoduché, na druhou stranu je samozřejmě výhoda, že jsme v první lize a navíc v Praze. Hlavní je, aby si ti hráči sami ujasnili, že chtějí do Dukly.“

Do jaké role počítáte se synem Filipem Radou, na jaře brankářskou dvojkou?

„Vypadá to, že bude trenérem brankářů s tím, že mu zůstane platná registračka pro případ potřeby. Nového gólmana hledáme, snad se to brzy dotáhne.“

Zůstanou mazáci?

„Ano. Mešanovič, Hora, Vondrášek i Moulis. Ve smlouvě měli, že se jim v případě postupu prodlouží. Odchází Buchvaldek a Matějka se vrátil z hostování do Plzně. Prvořadým cílem bude záchrana.“