Hradec na prodej. Město hledá zájemce o klub, čeká i uchazeče z ciziny

Město Hradec Králové zahájilo prodej městského prvoligového fotbalového klubu FC Hradec Králové. Zájemci o většinový podíl se mají hlásit do září. Pak bude následovat druhá fáze jednání pouze s nejvážnějšími zájemci. Nový akcionář klubu by mohl být znám na konci letošního roku. Novinářům to dnes řekla primátorka a předsedkyně představenstva klubu Pavlína Springerová (Hradecký demokratický klub).

Pro zprostředkování prodeje si radnice najala poradenské sdružení právnické firmy Havel & Partners a České spořitelny. Právě na poradce se mají potenciální zájemci o vstup do klubu obracet. Rozhodování o samotném prodeji akcií bude plně v rukou zastupitelů.

Hradec Králové vlastní 100 procent akcií klubu, který v minulém ligovém ročníku skončil na devátém místě a v nadstavbové části si vybojoval účast v kvalifikačním utkání o Evropskou konferenční ligu. V něm podlehl Mladé Boleslavi.

„Chceme najít akcionáře, který pro nás bude spolehlivým partnerem, se kterým budeme moci společně jednat o budoucnosti klubu. Zároveň očekáváme, že investor přinese novou strategii a zajímavé nápady, ze kterých bude prosperovat nejen samotný klub, ale potažmo i fotbalová aréna a celé město,“ uvedla primátorka.

Radnice má představu, že na nového akcionáře by přešlo financování A-mužstva, které radnice zatím dotuje částkou kolem 20 milionů korun ročně. Podporu mládežnickému fotbalu a provozu fotbalových areálů Bavlna či Háječek ve zhruba stejné částce by město mělo zachovat. Město chce také podle primátorky vytvořit pojistky proti tomu, aby fotbalový klub nemohl ztratit licenci či se odstěhovat z města.

Město podle primátorky předpokládá, že o investiční příležitost vstupu do klubu se budou ucházet i zahraniční subjekty. I proto vydalo informační materiál pro zájemce také v anglické mutaci.

„Charakterizujeme klub jako velmi stabilizovaný, ve výborné finanční kondici a jako klub, který je připraven v nejbližších letech bojovat o pozice v evropských pohárech,“ řekla primátorka. Uvedla, že klub má nadprůměrnou návštěvnost, je o něj zvýšený zájem fanoušků a že například všech 16 skyboxů na stadionu je dlouhodobě pronajatých.

Město také bude řešit způsob provozování nového fotbalového stadionu, který nákladem tři čtvrtě miliardy korun otevřelo loni v srpnu. Radnice uvádí několik variant. Provozovatelem arény by mohl být nový akcionář nebo by město mohlo hledat provozovatele ve výběrovém řízení. Variantou je i to, že by provozování stadionu zůstalo v rukou klubu.

Zatím poslední vážné jednání o prodeji klubu se odehrálo v roce 2017. O majetkový vstup se tehdy ucházeli bývalý reprezentant Ivo Ulich a na něj napojená skupina tří podnikatelů, dále investiční skupina kolem italského podnikatele Alessandra Barilliho a hradecká společnost Koncedo. Nejdál se dostala jednání s Ulichovou skupinou. Zastupitelé ale Ulichův vstup do klubu nakonec v červnu 2017 odmítli. Podnikateli navržená smlouva byla podle nich pro město nevýhodná.

Hradec Králové není jediným klubem, kterého se v poslední době týkají změny vlastníka. Loni v prosinci miliardář Pavel Tykač podepsal smlouvu o koupi pražské Slavie s čínskou společností CITIC Group. Novým většinovým majitelem Liberce se letos stal podnikatel Ondřej Kania. Od loňského června má nového majitele Viktoria Plzeň, stala se jím rakousko-švýcarská podnikatelská skupina FCVP GmbH.