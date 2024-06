Streamer tváří Slovanu Liberec? Přijde mi to šílený, ale i geniální, říká Kania

Nevšední, ale promyšlený krok libereckého Slovanu. Bez nápaditého marketingu by nahnat lidi na stadion šlo jen ztěžka. Slovan angažoval nejsledovanějšího českého streamera Vojtěcha „Agraela“ Fišara do pozice ambasadora. „Věříme, že tato spolupráce povede ke zlepšení povědomí o Slovanu Liberec u mladé generace nejen v Liberci a v okolí, ale v celé České republice,“ stojí na klubovém webu.

Angažování streamera Agraela klub oznámil v úterý večer. Několik desítek minut předtím informoval své sledující na sociální síti X majitel Slovanu Ondřej Kania: „Za chvíli vydáme něco, co bude asi hodně kontroverzní. Napadlo mě to už vloni v listopadu. Tehdy mi to přišlo šílený a zároveň geniální, ten pocit trvá doteď.“

Rodák z Liberecka Vojtěch Fišar bude mít na starost propagaci klubu směrem k mladému publiku. Tedy k lidem, kteří sledují jeho streamy na platformě Twitch. Spolupracovat bude s parťákem Radovanem, který je velkým fotbalovým fanouškem. „Cílem tohoto partnerství je představit Slovan Liberec jako značku mladé generaci na sociálních sítích různou formou, mimo jiné prostřednictvím série videí ironizujících reálné kroky a rozhodnutí klubu,“ uvedl Liberec na klubovém webu.

Severočeši tak získali partnera s početnou komunitou. Na sociální síti Instagram má Agraelus 205 000 sledujících. Pro srovnání liberecký klub sleduje „pouhých” 22 000. Zásah a potenciál to má obrovský. Kania si totiž moc dobře uvědomuje, že pokud chce dostat lidi na stadion, musí nastat zásadní změny na poli marketingu. A proto tak činí.

Pod vedením nového majitele klub zapracoval hned na několika aspektech. Představovací videa jsou nápaditá a moderně zpracovaná, vypadají zkrátka tak, jak by každý profesionální klub měl představovat nové hráče či trenéry. Nemluvě o nové vizuální identitě. Slovan zmodernizoval klubové logo, jako zajímavý doplněk přibyla hvězda Severka.