Co je Friis zač? Šiřitel ohně i vášně či správný workoholik. Teď Liga mistrů

V černé elegantní košili zapózoval před logem Sparty. Sebevědomě, odhodlaně. Lars Friis převzal letenský klub od Briana Priskeho, který stvrdil přestup do Feyenoordu Rotterdam. Nový trenér českého mistra podepsal na Letné víceletý kontrakt. „Neváhal jsem ani minutu. Sparta je ohromný klub,“ uvedl 48letý Dán. Vizi si skládal po Priskeho boku i na štaci v Anglii. Ovšem co je prošedivělý muž vlastně zač? „Správný workoholik,“ řekl Matěj Majka, bývalý hráč Brentfordu.

Sparta svěřila éru po Brianu Priskem do rukou Larse Friise. Muže, jenž důvěrně zná fotbalové myšlenky aktuálně nového trenéra Feyenoordu Rotterdam.

Je evidentní, co vedení Letenských zamýšlí – zachovat kontinuitu, vyhnout se radikálním změnám. Proto ve Spartě zůstane Christian Clarup, vedoucí fyzické přípravy. Otazník ovšem visí nad asistentem Lukasem Babalolou. Konečná podoba trenérského štábu bude známa v pondělí.

Friis by měl každopádně plynule pokračovat v tom, co v klubu fungovalo poslední dva roky, v nichž Letenští brali tři trofeje. Pro na první pohled přísného šéfa jde o velký krok v kariéře. Musí uspokojit ambice čerstvého obhájce titulu. Sparta chce v příštím ročníku do Ligy mistrů.

„Je před námi nová sezona, s novým trenérem a pár změnami, které nám mohou pomoct udržet hladovost po úspěchu. Věřím, že jde o přirozený proces. Musíme udělat maximum, aby cíle byly pořád co nejvyšší. To je úplně nejdůležitější,“ pronesl Friis v prvním rozhovoru pro klubový web.

Dosud byl na úkor Priskeho trochu v ústraní. Nyní se posune do čela realizačního týmu. Co má v kariéře vlastně za sebou?