Novinky u rozhodčích: centrála VAR na Brumlovce, Orel se vrací po skandálu

Centrála VAR už v těchto dnech roste na Brumlovce, kde má hlavní sídlo společnost O2. Právě stanice O2 TV vyhrála tendr na televizní vysílání nejvyšší soutěže na příštích pět let za 302 milionů korun na rok.

Náklady na výstavbu jdou za O2 a Ligovou fotbalovou asociací, FAČR dodá rozhodčí. „Bude zapotřebí je pořádně proškolit, časově to může být šibeniční,“ říká předseda komise rozhodčích Libor Kovařík.

Co se ani s centrálou nezmění, bude přidělení videorozhodčího i asistenta zvlášť ke každému zápasu. Nestane se, že by jedna dvojice odjela dvě utkání po sobě, což by nyní čistě provozně možné bylo. „Napadlo mě to, ale byl by to velký nápor na psychiku,“ odmítá Kovařík. Nezmění se ani to, že jediným čistým VAR specialistou bude Tomáš Kocourek, zbylou práci u videa zastanou současní hlavní rozhodčí.

Novinkou se stane – jak určují podmínky tendru – zavedení kalibrované ofsajdové čáry. Kovařík ji vřele vítá, ale raději zůstává opatrný. „Zatím jsme ji nezkoušeli. Někde to může být problém, hlavně tam, kde bude kamera umístěna nízko,“ vysvětluje. To se týká především stadionů v Mladé Boleslavi, Karviné a Jablonce.

Až si vše sedne, možná se v budoucnosti dočkáme také toho, že rozhodčí přímo na hřišti vysvětlí, co u monitoru zkoumal a důvody svého rozhodnutí.

Komise rozhodčích představila listinu rozhodčích a asistentů na příští sezonu. Mezi elitu se vrací Pavel Orel, který v minulém ročníku stihl jenom tři zápasy. Pak byl vyřazen, protože loni v srpnu před utkáním Konferenční ligy v Rize spolu s asistentem Adamem Horákem požili alkohol a měli se nevhodně chovat. „My řešíme kvalitu, ve třetí lize byl nadstandardní, trest si odpykal dostatečný,“ vysvětlil Kovařík.

Dalšími dvěma navrátilci jsou Ondřej Cieslar a Lukáš Nehasil. První vzešel jako nejlepší dominant z Moravy, druhý dostává možnost poté, co naposledy - kvůli zranění, ale přece – dvakrát nesplnil fyzické testy.

Zajímavé jsou také opačné pohyby. Elitu opouští čtyři hlavní. Jiří Julínek, který dlouhodobě nesplňoval nároky komise. Tomáš Klíma, jenž se nevyvaroval hrubek. „To je speciální případ. Čas od času udělal velkou chybu, která se špatně vysvětlovala,“ vysvětlil Kovařík. Příklad? Nepotrestaný červený zákrok Kairinena na Hlavatého. Tomáš Ulrich, u něhož už komise neviděla perspektivu. A Marek Bělák, který sám požádal o přeřazení mezi asistenty. Ovšem s tím, že nemůže mávat utkání, která se přímo i vzdáleně týkají Baníku, kde je výkonným ředitelem jeho bratr Michal.