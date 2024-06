Kouč, který vedl Krejčího v mládeži: První smlouvu měl na 5 tisíc měsíčně

Měli jste jasno?

„Ano, byl hned v první várce. Viděli jsme to v něm a počítali jsme s ním do budoucna. Proto mě jeho posun nepřekvapil. I když je samozřejmě vždycky otázka, kdo z hráčů to dotáhne až na vrchol.“

Kolik bral?

„Je to pořád stejné: 5 tisíc měsíčně. Teď už je na tom trochu líp. (usmívá se)“

Proč se prosadil až na špičkovou úroveň?

„Člověk vidí za tu řadu let hodně šikovných kluků, mezi nimi byli i jeho spoluhráči, kteří to nezvládnou. U Ladi se spojila jeho fotbalovost, charakter a zázemí rodiny.“

V čem bylo důležité?

„Nikam ho netlačili… Jen mu dělali servis.“