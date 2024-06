Už je to jisté! Baník se vrátí na Bazaly. Ostrava postaví nový stadion

Jde to. A půjde to! Vedení Ostravy rozhodlo, že na základě pozitivního výsledku odborné studie postaví nový fotbalový stadion pro Baník na Bazalech. Bude mít kapacitu zhruba 15 tisíc diváků a má splňovat nejvyšší požadavky UEFA. „Děkuji za to, patří tam. Moje cesta a cesta Baníku se upíná k Bazalům,“ reagoval Václav Brabec, majitel slavného klubu, který po čtvrtém místu v posledním ročníku FORTUNA:LIGY získal místenku ve druhém předkole Konferenční ligy.

Ve „hře“ o nový fotbalový chrám v Ostravě zbyly dvě varianty: Vítkovice (vedle současného stadionu) a populární Bazaly v obvodu Slezská Ostrava. Šéf Václav Brabec jednoznačně preferoval návrat na kopec, se kterým je Baník historicky spjatý. Teď je na něm tréninkové centrum a sídlo Regionální akademie FAČR pro Moravskoslezský kraj. Profesionální fotbal se na něm nehraje už devět let. „Navíc je to lokalita pro sport,“ upozornil. „Kdyby byl stadion na jiném místě, zůstala by otázka, co s Bazaly. Celý klub by se musel přestěhovat. Jsem moc rád, že ta studie vyšla,“ ulevil si.

Odborníci v čele s Danem Kotkem a Rudolfem Müllerem vyvrátili fámy o tom, že špičkový stadion na Bazalech stát z různých důvodů nemůže. Z jejich dílny je i oceněný vítkovický stánek, na kterém se koná například atletická Zlatá tretra. Dělení s fotbalisty je pro obě strany nepříjemné. „Jsme na hranici kapacit,“ zmínil primátor města Jan Dohnal. „Zjistili jsme, že jsme schopni postavit nový stadion za rozumné peníze,“ dodal. Inspirací byla radním povedená stavba v Hradci Králové za 650 milionů korun bez daně.

Výrazný posun v celé záležitosti neznamená, že se zítra začne na Bazalech kopat. Na světě ještě není ani projekt. „Jsme na začátku příprav,“ upozornil Dohnal. Horizont dostavby? Konkrétní plány výstavby vzejdou na svět v roce 2026, další rok by se mohlo začít stavět.

„Jsme ještě hodně daleko, ale Baník chce finančně participovat na novém stadionu. Chci investovat do infrastruktury, aby fotbal v Ostravě vzkvétal. To už jsem v minulosti ukázal. Možná to bude tak, že bych zaplatil část původně zmařené investice. Nebo možná celou,“ připojil Brabec, který se vyjádřil i k poloze: „Kdyby se postavil stadion na kraji města, žilo by to tam? Možná by tam bylo víc parkovacích míst a větší infrastruktura kolem, ale Bazaly jsou nedaleko centra. Muzeum, fanshop, restaurace, pěkná vyhlídka na Ostravu... Postavit pro deset procent roku parkovací dům je zbytečné.“