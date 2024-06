Novinky v lize: bez „zápasu o Evropu“, šesté střídání, když... Co pyro?

Ohňostroj fanoušků Sparty v derby se Slavií • FOTO: Pavel Mazáč (Sport) Hned s několika novinkami se rozjede týden po finále EURO, tedy 20. července, nejvyšší fotbalová soutěž v tuzemsku. Tou zásadní je, že Ligová fotbalová asociace sáhne do jejího formátu, což ovšem neznamená, že by se měnil princip nadstavby, tedy rozdělení do tří skupin po třicátém kole. Přibude možnost dalšího střídání nad rámec nynějších pěti, ale pouze za jednoho předpokladu. Projděte si všechny zajímavosti, které od nové sezony přibudou – nebo se o nich mluví...

Místo vstupenky do Evropy peníze Bylo to suverénně nejdiskutovanější téma spjaté s rozdělením ligových týmů do nadstavbové části. Ten, který se v prostřední „skupině o Evropu“ umístil na sedmé příčce, dostal šanci hrát o poslední zbývající místo v kvalifikaci klubových soutěží UEFA s protivníkem ze „skupiny o titul“. Naposledy jím konkrétně byla pátá Mladá Boleslav, jež vyzvala Hradec Králové (a uspěla). To už se opakovat nebude. „Osobně bych nechal skupinu hrát tak, jak to je, ale od začátku se objevovaly připomínky, zda není pro někoho lepší skončit sedmý než pátý nebo šestý. Silný argument byl i ten, že pokud tým jede pětatřicet kol na dřeň, dostane se na čtvrté nebo páté místo a pak o svou pozici v Evropě třeba kvůli zraněním či vykartování přijde, je lepší do toho tento prvek nepromítat a nahradit ho čistou finanční motivací,“ řekl dosavadní předseda LFA Dušan Svoboda. Co to znamená? Vítěz „play off o umístění“ (nový název vyřazovací části) a tedy sedmý celek v konečném pořadí bude odměněn třemi miliony korun a volným losem ve 2. kole domácího poháru, poraženému, tudíž osmému v tabulce, připadnou dva miliony. SESTŘIH: Mladá Boleslav - Hradec Králové 3:1. Návrat Středočechů do Evropy Video se připravuje ...

Střídaní navíc při otřesu mozku Místo pěti střídání hned šest. Nicméně pouze v určitém případě: to když bude mít tým podezření na to, že nějaký jeho hráč utrpěl otřes mozku. „Bude to na doporučení lékařského týmu, ale může do toho vstoupit i kapitán nebo trenér,“ vysvětlil ředitel LFA Tomáš Bárta. Podle něho je to v souladu se závěry Mezinárodní pravidlové komise (IFAB). „Tuto možnost zařadí do pravidel většina zemí a bude i v soutěžích UEFA,“ dodal Bárta. Pokud mužstvo šesté střídání z uvedeného důvodu využije, může tak bez zdravotního důvodu učinit i soupeř. Friis: Identita Sparty zůstane. Klidnější nebudu Video se připravuje ...

Kalamita? Odkládat! To bylo řečí, rozmíšek, hádek a stížností... Když v zimě do ligového programu zasáhl sníh, široce všichni rozebírali, za jakých okolností se zápasy mají odložit, či nikoli. Teď už by to mělo být jasnější – a posun nastává směrem k tomu raději si počkat na příhodnější počasí a terény. „Došlo ke zpřesnění a doplnění pravidel, včetně situací, kdy dojde na území České republiky či jeho části k vyhlášení kalamitního stavu,“ informovala LFA. „V takovém případě budou utkání až výjimky odkládána,“ ujistila. Sněholiga: Slavia na D1, Priskeho rozzuřil Karabec, hrálo by se v Edenu a na Letné? Video se připravuje ...

S rozhodčím má mluvit kapitán Na čtvrtečním Ligovém grémiu LFA, které ladilo obsazení svého výboru či schvalovalo rozdělovník financí, vystoupil i předseda komise rozhodčích Libor Kovařík. Ten klubům sdělil, že hodlá i v české lize zavést pravidlo, které platí na právě probíhajícím EURO: na sudího se má obracet jen kapitán. Co se týče videorozhodčího, tak pokud to podmínky umožní, mohl by se důvod jím iniciovaných verdiktů objevovat během utkání na velkoplošné obrazovce. REVIEW rozhodčích: Zlepšili se, ale… Výkyvy i slušný VAR. A teď půjde do tuhého Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Odemknout video

Zápasy v televizi Poupravit se má časové schéma vysílání zápasů první ligy, ale podle ředitele Bárty to ještě není upřesněno. Další bod se v tomto směru týká i druhé ligy. Práva na tuto soutěž získala společnost Pragosport. Jak uvedl Bárta, právo první a druhé volby bude mít Česká televize, jinak se jeden dva zápasy objeví na nové stanici Sporty TV. O patro níž se rovněž zvyšuje po vzoru první ligy počet náhradníků na jedenáct a i tam se bude hrát s oficiálním míčem pro ročník 2024/25.